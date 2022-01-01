Юний рожищанин пожертвував гроші зі скарбнички на антидрон для ЗСУ





Про це розповіли у громадській організації «Самооборона»,



Волонтери залюбки знайомлять із юним благодійником.



«Знайомтеся, це Сашко, Сашко Колочинський. А це – його гроші, з копілки! Хлопчина пожертвував свої заощадження на антидрон… Ось так просто, побачив повідомлення про збір грошей, розбив свою копілку і передав усе на ЗСУ! Шановні батьки Олександра, спасибі вам велике за гідне виховання сина! Сашко, дякуємо тобі за твій патріотизм і добре серце. Ми точно переможемо! Слава Україні!» – йдеться у повідомленні.







Станом на 23 липня на зброю проти ворожих дронів зібрали 84 тисяч гривень. Сума збору – 165 000 гривень.



Долучитися можна на картку 4149 4390 1977 2387 Шварцкоп Вікторія Валеріївна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До рожищенських волонтерів завітав юнак, який розбив власну скарбничку, щоб віддати гроші на купівлю антидронової рушниці для Збройних сил України.Про це розповіли у громадській організації «Самооборона», передає Район Рожище.Волонтери залюбки знайомлять із юним благодійником.«Знайомтеся, це Сашко,. А це – його гроші, з копілки! Хлопчина пожертвував свої заощадження на антидрон… Ось так просто, побачив повідомлення про збір грошей, розбив свою копілку і передав усе на ЗСУ! Шановні батьки Олександра, спасибі вам велике за гідне виховання сина! Сашко, дякуємо тобі за твій патріотизм і добре серце. Ми точно переможемо! Слава Україні!» – йдеться у повідомленні.Станом на 23 липня на зброю проти ворожих дронів зібрали 84 тисяч гривень. Сума збору – 165 000 гривень.Долучитися можна на картку

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