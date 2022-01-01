Юний рожищанин пожертвував гроші зі скарбнички на антидрон для ЗСУ

Юний рожищанин пожертвував гроші зі скарбнички на антидрон для ЗСУ
До рожищенських волонтерів завітав юнак, який розбив власну скарбничку, щоб віддати гроші на купівлю антидронової рушниці для Збройних сил України.

Про це розповіли у громадській організації «Самооборона», передає Район Рожище.

Волонтери залюбки знайомлять із юним благодійником.

«Знайомтеся, це Сашко, Сашко Колочинський. А це – його гроші, з копілки! Хлопчина пожертвував свої заощадження на антидрон… Ось так просто, побачив повідомлення про збір грошей, розбив свою копілку і передав усе на ЗСУ! Шановні батьки Олександра, спасибі вам велике за гідне виховання сина! Сашко, дякуємо тобі за твій патріотизм і добре серце. Ми точно переможемо! Слава Україні!» – йдеться у повідомленні.

Юний рожищанин пожертвував гроші зі скарбнички на антидрон для ЗСУ


Станом на 23 липня на зброю проти ворожих дронів зібрали 84 тисяч гривень. Сума збору – 165 000 гривень.

Долучитися можна на картку 4149 4390 1977 2387 Шварцкоп Вікторія Валеріївна.

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Теги: Допомога для ЗСУ, Рожище, збір коштів
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