Юний рожищанин пожертвував гроші зі скарбнички на антидрон для ЗСУ
Сьогодні, 11:59
До рожищенських волонтерів завітав юнак, який розбив власну скарбничку, щоб віддати гроші на купівлю антидронової рушниці для Збройних сил України.
Про це розповіли у громадській організації «Самооборона», передає Район Рожище.
Волонтери залюбки знайомлять із юним благодійником.
«Знайомтеся, це Сашко, Сашко Колочинський. А це – його гроші, з копілки! Хлопчина пожертвував свої заощадження на антидрон… Ось так просто, побачив повідомлення про збір грошей, розбив свою копілку і передав усе на ЗСУ! Шановні батьки Олександра, спасибі вам велике за гідне виховання сина! Сашко, дякуємо тобі за твій патріотизм і добре серце. Ми точно переможемо! Слава Україні!» – йдеться у повідомленні.
Станом на 23 липня на зброю проти ворожих дронів зібрали 84 тисяч гривень. Сума збору – 165 000 гривень.
Долучитися можна на картку 4149 4390 1977 2387 Шварцкоп Вікторія Валеріївна.
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Про це розповіли у громадській організації «Самооборона», передає Район Рожище.
Волонтери залюбки знайомлять із юним благодійником.
«Знайомтеся, це Сашко, Сашко Колочинський. А це – його гроші, з копілки! Хлопчина пожертвував свої заощадження на антидрон… Ось так просто, побачив повідомлення про збір грошей, розбив свою копілку і передав усе на ЗСУ! Шановні батьки Олександра, спасибі вам велике за гідне виховання сина! Сашко, дякуємо тобі за твій патріотизм і добре серце. Ми точно переможемо! Слава Україні!» – йдеться у повідомленні.
Станом на 23 липня на зброю проти ворожих дронів зібрали 84 тисяч гривень. Сума збору – 165 000 гривень.
Долучитися можна на картку 4149 4390 1977 2387 Шварцкоп Вікторія Валеріївна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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