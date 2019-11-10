На Волині жінка погрожувала патрульним ножем

На Волині жінка погрожувала патрульним ножем
Учора, 22 липня, на Волині жінка побила та пограбувала чоловіка. Згодом підозрювана у злочині погрожувала правоохоронцям ножем.

Про це повідомляє патрульна поліція Волинської області у фейсбуці.

За словами потерпілого, на нього напала невідома жінка, нанесла тілесні ушкодження та вкрала рюкзак, у якому були документи, особисті речі та кошти. Також чоловік розповів, який вона мала вигляд та в якому напрямку побігла.

Поліцейські оглянули прилеглу територію та опитали свідків події. Ті повідомили про жінку, яка ймовірно проживає на вулиці Ставки. Екіпаж патрульних направився до можливого місця проживання, де опитали місцевих жителів, що дозволило таки відшукати жінку.

Зауважують, що вона поводила себе неадекватно, відмовлялась виконувати законні вимоги поліцейських, нецензурно висловлювалась та погрожувала ножем. Її затримали із застосуванням кайданків.

Також на місці події працювала слідчо-оперативна група.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Злочин, патрульні
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У війні на незалежність України загинув волинянин Андрій Мефанік
Сьогодні, 12:39
Росіяни завдали ударів по низці населених пунктів України: яка ситуація у регіонах
Сьогодні, 12:33
На Волині жінка погрожувала патрульним ножем
Сьогодні, 12:18
Юний рожищанин пожертвував гроші зі скарбнички на антидрон для ЗСУ
Сьогодні, 11:59
Ракетний удар по Кіровоградщині: повідомили про трьох загиблих
Сьогодні, 11:13
Схожі новини
У Луцьку затримали злочинця, який побив та пограбував людину У Луцьку затримали злочинця, який побив та пограбував людину
10 листопад, 2019, 08:35
Ударив палицею по голові і забрав телефон: ківерчанину «світить» до 15 років за ґратами Ударив палицею по голові і забрав телефон: ківерчанину «світить» до 15 років за ґратами
22 липень, 10:54
На блокпосту зупинили волинянина, який був позбавлений прав за п`яне водіння На блокпосту зупинили волинянина, який був позбавлений прав за п`яне водіння
21 липень, 18:36
У Луцьку в парку пограбували чоловіка У Луцьку в парку пограбували чоловіка
21 липень, 11:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Рівненщину релокують патрульних із Маріуполя
Сьогодні, 13:29
 0
У війні на незалежність України загинув волинянин Андрій Мефанік
Сьогодні, 12:39
 0
Росіяни завдали ударів по низці населених пунктів України: яка ситуація у регіонах
Сьогодні, 12:33
 0
На Волині жінка погрожувала патрульним ножем
Сьогодні, 12:18
 0
Юний рожищанин пожертвував гроші зі скарбнички на антидрон для ЗСУ
Сьогодні, 11:59
 0
Медіа
відео
1/8