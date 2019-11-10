На Волині жінка погрожувала патрульним ножем





Про це



За словами потерпілого, на нього напала невідома жінка, нанесла тілесні ушкодження та вкрала рюкзак, у якому були документи, особисті речі та кошти. Також чоловік розповів, який вона мала вигляд та в якому напрямку побігла.



Поліцейські оглянули прилеглу територію та опитали свідків події. Ті повідомили про жінку, яка ймовірно проживає на вулиці Ставки. Екіпаж патрульних направився до можливого місця проживання, де опитали місцевих жителів, що дозволило таки відшукати жінку.



Зауважують, що вона поводила себе неадекватно, відмовлялась виконувати законні вимоги поліцейських, нецензурно висловлювалась та погрожувала ножем. Її затримали із застосуванням кайданків.



Також на місці події працювала слідчо-оперативна група.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 22 липня, на Волині жінка побила та пограбувала чоловіка. Згодом підозрювана у злочині погрожувала правоохоронцям ножем.Про це повідомляє патрульна поліція Волинської області у фейсбуці.За словами потерпілого, на нього напала невідома жінка, нанесла тілесні ушкодження та вкрала рюкзак, у якому були документи, особисті речі та кошти. Також чоловік розповів, який вона мала вигляд та в якому напрямку побігла.Поліцейські оглянули прилеглу територію та опитали свідків події. Ті повідомили про жінку, яка ймовірно проживає на вулиці Ставки. Екіпаж патрульних направився до можливого місця проживання, де опитали місцевих жителів, що дозволило таки відшукати жінку.Зауважують, що вона поводила себе неадекватно, відмовлялась виконувати законні вимоги поліцейських, нецензурно висловлювалась та погрожувала ножем. Її затримали із застосуванням кайданків.Також на місці події працювала слідчо-оперативна група.

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