У війні на незалежність України загинув волинянин Андрій Мефанік

Мефанік Андрій Олексійович.



Про це Олександр Гаврилюк у фейсбуці.



«Проклятий рашизм. Скільки горя принесено на нашу землю... Знову втрати.



Смертю хоробрих поліг житель с. Череваха Мефанік Андрій Олексійович.



Висловлюю щирі співчуття дружині, дітям, мамі.



Зустрінемо героя в своїй громаді (сьогодні, 23 липня, - ред.) надвечір. Про час повідомимо», – йдеться в дописі.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У війні з рашистами загинув житель села ЧеревахаПро це повідомив голова Маневицької громадиу фейсбуці.«Проклятий рашизм. Скільки горя принесено на нашу землю... Знову втрати.Смертю хоробрих поліг житель с. Череваха Мефанік Андрій Олексійович.Висловлюю щирі співчуття дружині, дітям, мамі.Зустрінемо героя в своїй громадінадвечір. Про час повідомимо», – йдеться в дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію