У війні на незалежність України загинув волинянин Андрій Мефанік
Сьогодні, 12:39
У війні з рашистами загинув житель села Череваха Мефанік Андрій Олексійович.
Про це повідомив голова Маневицької громади Олександр Гаврилюк у фейсбуці.
«Проклятий рашизм. Скільки горя принесено на нашу землю... Знову втрати.
Смертю хоробрих поліг житель с. Череваха Мефанік Андрій Олексійович.
Висловлюю щирі співчуття дружині, дітям, мамі.
Зустрінемо героя в своїй громаді (сьогодні, 23 липня, - ред.) надвечір. Про час повідомимо», – йдеться в дописі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив голова Маневицької громади Олександр Гаврилюк у фейсбуці.
«Проклятий рашизм. Скільки горя принесено на нашу землю... Знову втрати.
Смертю хоробрих поліг житель с. Череваха Мефанік Андрій Олексійович.
Висловлюю щирі співчуття дружині, дітям, мамі.
Зустрінемо героя в своїй громаді (сьогодні, 23 липня, - ред.) надвечір. Про час повідомимо», – йдеться в дописі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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