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У війні на незалежність України загинув волинянин Андрій Мефанік

У війні на незалежність України загинув волинянин Андрій Мефанік
У війні з рашистами загинув житель села Череваха Мефанік Андрій Олексійович.

Про це повідомив голова Маневицької громади Олександр Гаврилюк у фейсбуці.

«Проклятий рашизм. Скільки горя принесено на нашу землю... Знову втрати.

Смертю хоробрих поліг житель с. Череваха Мефанік Андрій Олексійович.

Висловлюю щирі співчуття дружині, дітям, мамі.

Зустрінемо героя в своїй громаді (сьогодні, 23 липня, - ред.) надвечір. Про час повідомимо», – йдеться в дописі.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Андрій Мефанік, втрати, війна
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