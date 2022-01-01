Ракетний удар по Кіровоградщині: повідомили про трьох загиблих
Сьогодні, 11:13
Через ворожий ракетний обстріл району Кропивницького загинуло троє людей, ще дев'ятеро отримали поранення.
Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович в ефірі національного телемарафону, передає УНН.
«Наразі ведуться рятувальні роботи й надається необхідна допомога людям, які постраждали. Постраждали й військовослужбовці, 9 із них поранені, один загинув, два працівники відомчої охорони, охоронці трансформаторної підстанції, за попередньою інформацією, загинули», - розповів Райкович.
Нагадаємо, 23 липня вранці окупанти обстріляли Кіровоградщину. Ворог випустив 13 ракет.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович в ефірі національного телемарафону, передає УНН.
«Наразі ведуться рятувальні роботи й надається необхідна допомога людям, які постраждали. Постраждали й військовослужбовці, 9 із них поранені, один загинув, два працівники відомчої охорони, охоронці трансформаторної підстанції, за попередньою інформацією, загинули», - розповів Райкович.
Нагадаємо, 23 липня вранці окупанти обстріляли Кіровоградщину. Ворог випустив 13 ракет.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Ракетний удар по Кіровоградщині: повідомили про трьох загиблих
Сьогодні, 11:13
На Волині у 22-річного виявили пів кілограма бурштину
Сьогодні, 10:53
Окупанти обстріляли Кіровоградщину: є загиблі та поранені
Сьогодні, 09:40
Медіа