Ракетний удар по Кіровоградщині: повідомили про трьох загиблих

Ракетний удар по Кіровоградщині: повідомили про трьох загиблих
Через ворожий ракетний обстріл району Кропивницького загинуло троє людей, ще дев'ятеро отримали поранення.

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович в ефірі національного телемарафону, передає УНН.

«Наразі ведуться рятувальні роботи й надається необхідна допомога людям, які постраждали. Постраждали й військовослужбовці, 9 із них поранені, один загинув, два працівники відомчої охорони, охоронці трансформаторної підстанції, за попередньою інформацією, загинули», - розповів Райкович.

Нагадаємо, 23 липня вранці окупанти обстріляли Кіровоградщину. Ворог випустив 13 ракет.

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Теги: Кропивницький, Кіровоградщина, Андрій Райкович, війна, ракетні обстріли
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