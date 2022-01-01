Ракетний удар по Кіровоградщині: повідомили про трьох загиблих





Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович в ефірі національного телемарафону,



«Наразі ведуться рятувальні роботи й надається необхідна допомога людям, які постраждали. Постраждали й військовослужбовці, 9 із них поранені, один загинув, два працівники відомчої охорони, охоронці трансформаторної підстанції, за попередньою інформацією, загинули», - розповів Райкович.



Нагадаємо, 23 липня вранці окупанти обстріляли Кіровоградщину. Ворог випустив 13 ракет.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через ворожий ракетний обстріл району Кропивницького загинуло троє людей, ще дев'ятеро отримали поранення.Про це повідомив голова Кіровоградської ОВАв ефірі національного телемарафону, передає УНН.«Наразі ведуться рятувальні роботи й надається необхідна допомога людям, які постраждали. Постраждали й військовослужбовці, 9 із них поранені, один загинув, два працівники відомчої охорони, охоронці трансформаторної підстанції, за попередньою інформацією, загинули», - розповів Райкович.Нагадаємо, 23 липня вранці. Ворог випустив 13 ракет.

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