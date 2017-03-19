Україна готова допомогти Придністров'ю звільнитися від військ РФ, – Буданов

Україна готова допомогти Придністров'ю звільнитися від військ РФ, – Буданов
Україна готова допомогти Придністров'ю звільнитися від російських військ.

Про це сказав начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, - пише Кореспондент.

Україна зробить усе, щоб допомогти владі Молдови вигнати російські війська з окупованого ними регіону Придністров'я. Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону у п'ятницю, 22 липня, заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

"Я підтримую прагнення Молдови позбутися окупаційних військ на її території. І ми як держава і як спецслужба зробимо все для того, щоб допомогти братній державі позбутися окупантів на своїй землі", - сказав глава ГУР.

Нагадаємо, в РФ заговорили про "приєднання" Придністров'я.

Раніше повідомлялося, що Молдова заблокувала ротацію військ РФ у Придністров'я своєю територією.

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Теги: Придністровя, війна, Україна, Молдова
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