Україна готова допомогти Придністров'ю звільнитися від військ РФ, – Буданов
Сьогодні, 03:37
Україна готова допомогти Придністров'ю звільнитися від російських військ.
Про це сказав начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, - пише Кореспондент.
Україна зробить усе, щоб допомогти владі Молдови вигнати російські війська з окупованого ними регіону Придністров'я. Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону у п'ятницю, 22 липня, заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.
"Я підтримую прагнення Молдови позбутися окупаційних військ на її території. І ми як держава і як спецслужба зробимо все для того, щоб допомогти братній державі позбутися окупантів на своїй землі", - сказав глава ГУР.
Нагадаємо, в РФ заговорили про "приєднання" Придністров'я.
Раніше повідомлялося, що Молдова заблокувала ротацію військ РФ у Придністров'я своєю територією.
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Про це сказав начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, - пише Кореспондент.
Україна зробить усе, щоб допомогти владі Молдови вигнати російські війська з окупованого ними регіону Придністров'я. Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону у п'ятницю, 22 липня, заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.
"Я підтримую прагнення Молдови позбутися окупаційних військ на її території. І ми як держава і як спецслужба зробимо все для того, щоб допомогти братній державі позбутися окупантів на своїй землі", - сказав глава ГУР.
Нагадаємо, в РФ заговорили про "приєднання" Придністров'я.
Раніше повідомлялося, що Молдова заблокувала ротацію військ РФ у Придністров'я своєю територією.
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