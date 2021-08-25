Повідомили, коли з'явиться у продажу нова поштова марка «Доброго вечора, ми з України»
Сьогодні, 19:03
28 липня, рівно за місяць з моменту введення в обіг третьої поштової марки в умовах воєнного стану «Українська Мрія», Укрпошта випустить марку «Доброго вечора, ми з України».
Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрпошта".
Інформують, що придбати марку, що випущена тиражем 5 мільйонів штук, можна буде у відділеннях Укрпошти або в онлайн-магазинах.
До поштової марки випустять художній конверт та листівку. Ще запланований продаж тематичного мерчу із зображенням марок. Як і на попередні поштові випуски, будуть діяти обмеження на кількість придбання марки. Погашення штемпелями «Перший день» відбудуться 28 липня в Києві. Також спецпогашення пройдуть в цей же день у всіх філіях Укрпошти. Штемпелі АР Крим, Севастополя та Херсона працюватимуть на київському головпоштамті.
На поштовій марці «Доброго вечора, ми з України!» відтворено реальні події, які мали місце на Миколаївщині: український трактор тягне покинутий російський танк. Автором ескізу стала дизайнер-графік та викладач живопису Анастасія Бондарець. Нагадаємо, тематику поштової марки було обрано завдяки народному голосуванню. В травні понад 600 тис українців з-поміж 5 варіантів обрали саме «Доброго вечора, ми з України!». На конкурс ескізів було надіслано понад 1500 робіт.
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Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрпошта".
Інформують, що придбати марку, що випущена тиражем 5 мільйонів штук, можна буде у відділеннях Укрпошти або в онлайн-магазинах.
До поштової марки випустять художній конверт та листівку. Ще запланований продаж тематичного мерчу із зображенням марок. Як і на попередні поштові випуски, будуть діяти обмеження на кількість придбання марки. Погашення штемпелями «Перший день» відбудуться 28 липня в Києві. Також спецпогашення пройдуть в цей же день у всіх філіях Укрпошти. Штемпелі АР Крим, Севастополя та Херсона працюватимуть на київському головпоштамті.
На поштовій марці «Доброго вечора, ми з України!» відтворено реальні події, які мали місце на Миколаївщині: український трактор тягне покинутий російський танк. Автором ескізу стала дизайнер-графік та викладач живопису Анастасія Бондарець. Нагадаємо, тематику поштової марки було обрано завдяки народному голосуванню. В травні понад 600 тис українців з-поміж 5 варіантів обрали саме «Доброго вечора, ми з України!». На конкурс ескізів було надіслано понад 1500 робіт.
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