Повідомили, коли з'явиться у продажу нова поштова марка «Доброго вечора, ми з України»

28 липня, рівно за місяць з моменту введення в обіг третьої поштової марки в умовах воєнного стану «Українська Мрія», Укрпошта випустить марку «Доброго вечора, ми з України».Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрпошта".Інформують, що придбати марку, що випущена тиражем 5 мільйонів штук, можна буде у відділеннях Укрпошти або в онлайн-магазинах.До поштової марки випустять художній конверт та листівку. Ще запланований продаж тематичного мерчу із зображенням марок. Як і на попередні поштові випуски, будуть діяти обмеження на кількість придбання марки. Погашення штемпелями «Перший день» відбудуться 28 липня в Києві. Також спецпогашення пройдуть в цей же день у всіх філіях Укрпошти. Штемпелі АР Крим, Севастополя та Херсона працюватимуть на київському головпоштамті.На поштовій марці «Доброго вечора, ми з України!» відтворено реальні події, які мали місце на Миколаївщині: український трактор тягне покинутий російський танк. Автором ескізу стала дизайнер-графік та викладач живопису Анастасія Бондарець. Нагадаємо, тематику поштової марки було обрано завдяки народному голосуванню. В травні понад 600 тис українців з-поміж 5 варіантів обрали саме «Доброго вечора, ми з України!». На конкурс ескізів було надіслано понад 1500 робіт.