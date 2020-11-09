Готуються до навчального року: у місті на Волині у школах роблять ремонт в укриттях

Готуються до навчального року: у місті на Волині у школах роблять ремонт в укриттях
У Володимирі на повну тривають ремонтні роботи в укриттях навчальних закладів, щоб учні могли відвітувати уроки очно.

Про це пише Буг.

21-го липня міський голова Ігор Пальонка, його заступник Ярослав Матвійчук, начальниця Гуманітарного управління Оксана Бігун та начальниця відділу освіти Гуманітарного управління Наталія Митошоп проінспектували роботи у деяких школах та закладах позашкільної освіти.

В укриттях проводять світло, облаштовують каналізацію, належну вентиляцію, забезпечують подвійний вихід, де немає, встановлять металеві двері. Після чого штукатурять та фарбують стіни, вкладатимуть бруківку на підлозі. Варто зазначити, що укриття у школах досить просторі, там поставлять парти і навіть достатньо місця для проведення уроків фізкультури.

“Ми облаштовуємо укриття по вимогам, які нам ставлять відповідні служби і нормативні документи, щоб розпочати навчальний рік очно Темпи робіт нас звільняють. Я переконаний, що діти зможуть піти на навчання з 1-го вересня”, – зазначив Ігор Пальонка.

Авансові платежі підрядникам уже перерахували, проте казначейство ще перевіряє і затримує кошти. Тож поки підрядна організація виконує роботи наперед.

“Розпочали підготовку до нового навчального року. На сьогодні, однією з умов для очного навчання є наявність укриття. Ми працюємо над тим, щоб наші діти навчалися тільки очно та здобували якісну освіту в усіх закладах середньої освіти міста”, – додала Оксана Бігун.

Окрім шкіл укриття також облаштовують і в закладах позашкільної освіти, щоб діти могли розвивати свої творчі та спортивні навички.
Готуються до навчального року: у місті на Волині у школах роблять ремонт в укриттях

“В укриттях будуть встановлені і санвузли, також проводяться роботи по вентилюванню приміщення, ближнім часом, надіємось відповідні роботи будуть завершенні”, – додав Ярослав Матвійчук.
Готуються до навчального року: у місті на Волині у школах роблять ремонт в укриттях

Нагадаємо, на роботи по облаштуванню укриттів у навчальних закладах Володимира виділили близько 7 млн грн.

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Теги: Володимир, школи, укриття
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