Готуються до навчального року: у місті на Волині у школах роблять ремонт в укриттях
Сьогодні, 15:59
У Володимирі на повну тривають ремонтні роботи в укриттях навчальних закладів, щоб учні могли відвітувати уроки очно.
Про це пише Буг.
21-го липня міський голова Ігор Пальонка, його заступник Ярослав Матвійчук, начальниця Гуманітарного управління Оксана Бігун та начальниця відділу освіти Гуманітарного управління Наталія Митошоп проінспектували роботи у деяких школах та закладах позашкільної освіти.
В укриттях проводять світло, облаштовують каналізацію, належну вентиляцію, забезпечують подвійний вихід, де немає, встановлять металеві двері. Після чого штукатурять та фарбують стіни, вкладатимуть бруківку на підлозі. Варто зазначити, що укриття у школах досить просторі, там поставлять парти і навіть достатньо місця для проведення уроків фізкультури.
“Ми облаштовуємо укриття по вимогам, які нам ставлять відповідні служби і нормативні документи, щоб розпочати навчальний рік очно Темпи робіт нас звільняють. Я переконаний, що діти зможуть піти на навчання з 1-го вересня”, – зазначив Ігор Пальонка.
Авансові платежі підрядникам уже перерахували, проте казначейство ще перевіряє і затримує кошти. Тож поки підрядна організація виконує роботи наперед.
“Розпочали підготовку до нового навчального року. На сьогодні, однією з умов для очного навчання є наявність укриття. Ми працюємо над тим, щоб наші діти навчалися тільки очно та здобували якісну освіту в усіх закладах середньої освіти міста”, – додала Оксана Бігун.
Окрім шкіл укриття також облаштовують і в закладах позашкільної освіти, щоб діти могли розвивати свої творчі та спортивні навички.
“В укриттях будуть встановлені і санвузли, також проводяться роботи по вентилюванню приміщення, ближнім часом, надіємось відповідні роботи будуть завершенні”, – додав Ярослав Матвійчук.
Нагадаємо, на роботи по облаштуванню укриттів у навчальних закладах Володимира виділили близько 7 млн грн.
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Про це пише Буг.
21-го липня міський голова Ігор Пальонка, його заступник Ярослав Матвійчук, начальниця Гуманітарного управління Оксана Бігун та начальниця відділу освіти Гуманітарного управління Наталія Митошоп проінспектували роботи у деяких школах та закладах позашкільної освіти.
В укриттях проводять світло, облаштовують каналізацію, належну вентиляцію, забезпечують подвійний вихід, де немає, встановлять металеві двері. Після чого штукатурять та фарбують стіни, вкладатимуть бруківку на підлозі. Варто зазначити, що укриття у школах досить просторі, там поставлять парти і навіть достатньо місця для проведення уроків фізкультури.
“Ми облаштовуємо укриття по вимогам, які нам ставлять відповідні служби і нормативні документи, щоб розпочати навчальний рік очно Темпи робіт нас звільняють. Я переконаний, що діти зможуть піти на навчання з 1-го вересня”, – зазначив Ігор Пальонка.
Авансові платежі підрядникам уже перерахували, проте казначейство ще перевіряє і затримує кошти. Тож поки підрядна організація виконує роботи наперед.
“Розпочали підготовку до нового навчального року. На сьогодні, однією з умов для очного навчання є наявність укриття. Ми працюємо над тим, щоб наші діти навчалися тільки очно та здобували якісну освіту в усіх закладах середньої освіти міста”, – додала Оксана Бігун.
Окрім шкіл укриття також облаштовують і в закладах позашкільної освіти, щоб діти могли розвивати свої творчі та спортивні навички.
“В укриттях будуть встановлені і санвузли, також проводяться роботи по вентилюванню приміщення, ближнім часом, надіємось відповідні роботи будуть завершенні”, – додав Ярослав Матвійчук.
Нагадаємо, на роботи по облаштуванню укриттів у навчальних закладах Володимира виділили близько 7 млн грн.
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