Готуються до навчального року: у місті на Волині у школах роблять ремонт в укриттях





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21-го липня міський голова Ігор Пальонка, його заступник Ярослав Матвійчук, начальниця Гуманітарного управління Оксана Бігун та начальниця відділу освіти Гуманітарного управління Наталія Митошоп проінспектували роботи у деяких школах та закладах позашкільної освіти.



В укриттях проводять світло, облаштовують каналізацію, належну вентиляцію, забезпечують подвійний вихід, де немає, встановлять металеві двері. Після чого штукатурять та фарбують стіни, вкладатимуть бруківку на підлозі. Варто зазначити, що укриття у школах досить просторі, там поставлять парти і навіть достатньо місця для проведення уроків фізкультури.



“Ми облаштовуємо укриття по вимогам, які нам ставлять відповідні служби і нормативні документи, щоб розпочати навчальний рік очно Темпи робіт нас звільняють. Я переконаний, що діти зможуть піти на навчання з 1-го вересня”, – зазначив Ігор Пальонка.



Авансові платежі підрядникам уже перерахували, проте казначейство ще перевіряє і затримує кошти. Тож поки підрядна організація виконує роботи наперед.



“Розпочали підготовку до нового навчального року. На сьогодні, однією з умов для очного навчання є наявність укриття. Ми працюємо над тим, щоб наші діти навчалися тільки очно та здобували якісну освіту в усіх закладах середньої освіти міста”, – додала Оксана Бігун.



Окрім шкіл укриття також облаштовують і в закладах позашкільної освіти, щоб діти могли розвивати свої творчі та спортивні навички.



“В укриттях будуть встановлені і санвузли, також проводяться роботи по вентилюванню приміщення, ближнім часом, надіємось відповідні роботи будуть завершенні”, – додав Ярослав Матвійчук.



Нагадаємо, на роботи по облаштуванню укриттів у навчальних закладах Володимира виділили близько 7 млн грн.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Володимирі на повну тривають ремонтні роботи в укриттях навчальних закладів, щоб учні могли відвітувати уроки очно.Про це пише Буг 21-го липня міський голова, його заступник, начальниця Гуманітарного управліннята начальниця відділу освіти Гуманітарного управлінняпроінспектували роботи у деяких школах та закладах позашкільної освіти.В укриттях проводять світло, облаштовують каналізацію, належну вентиляцію, забезпечують подвійний вихід, де немає, встановлять металеві двері. Після чого штукатурять та фарбують стіни, вкладатимуть бруківку на підлозі. Варто зазначити, що укриття у школах досить просторі, там поставлять парти і навіть достатньо місця для проведення уроків фізкультури.“Ми облаштовуємо укриття по вимогам, які нам ставлять відповідні служби і нормативні документи, щоб розпочати навчальний рік очно Темпи робіт нас звільняють. Я переконаний, що діти зможуть піти на навчання з 1-го вересня”, – зазначив Ігор Пальонка.Авансові платежі підрядникам уже перерахували, проте казначейство ще перевіряє і затримує кошти. Тож поки підрядна організація виконує роботи наперед.“Розпочали підготовку до нового навчального року. На сьогодні, однією з умов для очного навчання є наявність укриття. Ми працюємо над тим, щоб наші діти навчалися тільки очно та здобували якісну освіту в усіх закладах середньої освіти міста”, – додала Оксана Бігун.Окрім шкіл укриття також облаштовують і в закладах позашкільної освіти, щоб діти могли розвивати свої творчі та спортивні навички.“В укриттях будуть встановлені і санвузли, також проводяться роботи по вентилюванню приміщення, ближнім часом, надіємось відповідні роботи будуть завершенні”, – додав Ярослав Матвійчук.Нагадаємо, на роботи по облаштуванню укриттів у навчальних закладах Володимира виділили близько 7 млн грн.

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