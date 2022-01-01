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У Росію депортовано 5100 українських дітей, – уповноважена з прав дитини

У Росію депортовано 5100 українських дітей, – уповноважена з прав дитини
За офіційними даними, до Росії депортовано 5100 українських дітей, заявки щодо фактів депортації продовжують надходити щодня.

Про це повідомила радниця-уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук в ефірі всеукраїнського телемарафону, пише УНІАН.

"Це дані Національного інформаційного бюро, яке працює в Україні, і саме цей орган є тим органом, куди звертаються люди, повідомляючи про факти депортації чи переміщення дітей. Так, ми можемо сказати, що зараз отримано заявок щодо таких фактів по депортації і переміщенню 5100 дітей. Ці заявки надходять і продовжують надходити щодня", - сказала Герасимчук.

Вона закликала всіх громадян, які володіють подібною інформацією, повідомляти у бюро.

"Це не цифра, це список конкретних дітей з прізвищами-іменами – можливо, список не точний в плані того, що не всі дані по кожній дитині є, і саме тому ці 5100 дітей і кожна наступна заявка перевіряються, доповнюються… І ці списки далі передаються до Міжнародного Червоного Хреста, до інших міжнародних організацій, які можуть допомогти Україні розшукати цих дітей на території РФ чи на окупованих територіях, так званих "ЛНР", "ДНР", - сказала уповноважена.

За її словами, у списку є інформація як щодо дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, так і дітей, які депортовані разом з батьками чи родичами, і дітей без супроводу, розлучених з батьками.

"На жаль, в України немає доступу до території РФ чи до окупованих територій, тому ми звертаємося до міжнародних організацій саме не з проханням повернути дітей до України (у них немає такого мандату), але вони можуть здійснювати пошукові дії і промоніторити стан, умови їхнього перебування і забезпечення їх прав", - зазначила Герасимчук.

Уповноважений з прав дитини зазначила, що на сьогодні є 46 випадків повернення дітей, і серед них є як сироти, так і діти, розлучені з батьками.

Окупанти примусово вивозять українців та змушують їх проходити через "фільтрацію"
Як повідомляв УНІАН, 23 червня Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомило, що планується створення транспортного коридору з Латвії та Естонії до України спеціально для депортованих українців, яким вдається вибратись з Росії на територію цих балтійських країн.

10 червня віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що до України вдалося повернути більше ніж 16 тисяч людей, які вирвалися з російських "фільтраційних таборів".

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Теги: Росія, Україна, війна
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