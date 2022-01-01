У Росію депортовано 5100 українських дітей, – уповноважена з прав дитини





Про це повідомила радниця-уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук в ефірі всеукраїнського телемарафону, пише



"Це дані Національного інформаційного бюро, яке працює в Україні, і саме цей орган є тим органом, куди звертаються люди, повідомляючи про факти депортації чи переміщення дітей. Так, ми можемо сказати, що зараз отримано заявок щодо таких фактів по депортації і переміщенню 5100 дітей. Ці заявки надходять і продовжують надходити щодня", - сказала Герасимчук.



Вона закликала всіх громадян, які володіють подібною інформацією, повідомляти у бюро.



"Це не цифра, це список конкретних дітей з прізвищами-іменами – можливо, список не точний в плані того, що не всі дані по кожній дитині є, і саме тому ці 5100 дітей і кожна наступна заявка перевіряються, доповнюються… І ці списки далі передаються до Міжнародного Червоного Хреста, до інших міжнародних організацій, які можуть допомогти Україні розшукати цих дітей на території РФ чи на окупованих територіях, так званих "ЛНР", "ДНР", - сказала уповноважена.



За її словами, у списку є інформація як щодо дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, так і дітей, які депортовані разом з батьками чи родичами, і дітей без супроводу, розлучених з батьками.



"На жаль, в України немає доступу до території РФ чи до окупованих територій, тому ми звертаємося до міжнародних організацій саме не з проханням повернути дітей до України (у них немає такого мандату), але вони можуть здійснювати пошукові дії і промоніторити стан, умови їхнього перебування і забезпечення їх прав", - зазначила Герасимчук.



Уповноважений з прав дитини зазначила, що на сьогодні є 46 випадків повернення дітей, і серед них є як сироти, так і діти, розлучені з батьками.



Окупанти примусово вивозять українців та змушують їх проходити через "фільтрацію"

Як повідомляв УНІАН, 23 червня Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомило, що планується створення транспортного коридору з Латвії та Естонії до України спеціально для депортованих українців, яким вдається вибратись з Росії на територію цих балтійських країн.



10 червня віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що до України вдалося повернути більше ніж 16 тисяч людей, які вирвалися з російських "фільтраційних таборів".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За офіційними даними, до Росії депортовано 5100 українських дітей, заявки щодо фактів депортації продовжують надходити щодня.Про це повідомила радниця-уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітаціїв ефірі всеукраїнського телемарафону, пише УНІАН "Це дані Національного інформаційного бюро, яке працює в Україні, і саме цей орган є тим органом, куди звертаються люди, повідомляючи про факти депортації чи переміщення дітей. Так, ми можемо сказати, що зараз отримано заявок щодо таких фактів по депортації і переміщенню 5100 дітей. Ці заявки надходять і продовжують надходити щодня", - сказала Герасимчук.Вона закликала всіх громадян, які володіють подібною інформацією, повідомляти у бюро."Це не цифра, це список конкретних дітей з прізвищами-іменами – можливо, список не точний в плані того, що не всі дані по кожній дитині є, і саме тому ці 5100 дітей і кожна наступна заявка перевіряються, доповнюються… І ці списки далі передаються до Міжнародного Червоного Хреста, до інших міжнародних організацій, які можуть допомогти Україні розшукати цих дітей на території РФ чи на окупованих територіях, так званих "ЛНР", "ДНР", - сказала уповноважена.За її словами, у списку є інформація як щодо дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, так і дітей, які депортовані разом з батьками чи родичами, і дітей без супроводу, розлучених з батьками."На жаль, в України немає доступу до території РФ чи до окупованих територій, тому ми звертаємося до міжнародних організацій саме не з проханням повернути дітей до України (у них немає такого мандату), але вони можуть здійснювати пошукові дії і промоніторити стан, умови їхнього перебування і забезпечення їх прав", - зазначила Герасимчук.Уповноважений з прав дитини зазначила, що на сьогодні є 46 випадків повернення дітей, і серед них є як сироти, так і діти, розлучені з батьками.Окупанти примусово вивозять українців та змушують їх проходити через "фільтрацію"Як повідомляв УНІАН, 23 червня Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомило, що планується створення транспортного коридору з Латвії та Естонії до України спеціально для депортованих українців, яким вдається вибратись з Росії на територію цих балтійських країн.10 червня віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що до України вдалося повернути більше ніж 16 тисяч людей, які вирвалися з російських "фільтраційних таборів".

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