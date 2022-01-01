Окупанти вкрали на Луганщині близько 70 тисяч тонн зерна і вивезли на Кубань, – Гайдай





Про це Сергій Гайдай в телеграмі.



"Близько 70 тис. тонн зерна нового врожаю росіяни вже відібрали у фермерів Луганщини і вивезли", - написав Гайдай.



Фермери регіону, навіть за відсутності більшості одиниць техніки, яку росіяни вкрали навесні, зібрали липневий врожай в оптимальні строки. Так, два найпотужніших підприємства Луганської області – ТОВ СП «Нібулон» та ПрАТ «Агротон» – майже завершили збирання врожаю, зазначив голова ОВА.



Однак зерно, за інформацією Гайдая, націоналізувало кубанське підприємство. Через те, що окупанти викрали врожай – в аграріїв не залишається врожаю для реалізації та, відповідно, коштів, аби розрахуватися з населенням за паї.



У Департаменті агропромислового розвитку Луганської обласної військової адміністрації відзначають, що до початку російського вторгнення ці агроформування були найпотужнішими підприємствами регіону.



“Вони впроваджували сучасні технології, створювали для орендодавців соціальний пакет, своєчасно розраховувалися і мали найбільш високий рівень орендної плати. Питома вага в загальному обсязі виробництва ранніх зернових кожного із цих підприємств досягала більше 10 відсотків. Наразі окупанти відбирають в них врожаї та вивозять на Кубань”, – поінформував Гайдай.

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