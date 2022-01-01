Окупанти вкрали на Луганщині близько 70 тисяч тонн зерна і вивезли на Кубань, – Гайдай
Сьогодні, 12:07
Російські окупанти вкрали у фермерів близько 70 тисяч тонн зерна нового врожаю у Луганській області та вивезли на Кубань.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в телеграмі.
"Близько 70 тис. тонн зерна нового врожаю росіяни вже відібрали у фермерів Луганщини і вивезли", - написав Гайдай.
Фермери регіону, навіть за відсутності більшості одиниць техніки, яку росіяни вкрали навесні, зібрали липневий врожай в оптимальні строки. Так, два найпотужніших підприємства Луганської області – ТОВ СП «Нібулон» та ПрАТ «Агротон» – майже завершили збирання врожаю, зазначив голова ОВА.
Однак зерно, за інформацією Гайдая, націоналізувало кубанське підприємство. Через те, що окупанти викрали врожай – в аграріїв не залишається врожаю для реалізації та, відповідно, коштів, аби розрахуватися з населенням за паї.
У Департаменті агропромислового розвитку Луганської обласної військової адміністрації відзначають, що до початку російського вторгнення ці агроформування були найпотужнішими підприємствами регіону.
“Вони впроваджували сучасні технології, створювали для орендодавців соціальний пакет, своєчасно розраховувалися і мали найбільш високий рівень орендної плати. Питома вага в загальному обсязі виробництва ранніх зернових кожного із цих підприємств досягала більше 10 відсотків. Наразі окупанти відбирають в них врожаї та вивозять на Кубань”, – поінформував Гайдай.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в телеграмі.
"Близько 70 тис. тонн зерна нового врожаю росіяни вже відібрали у фермерів Луганщини і вивезли", - написав Гайдай.
Фермери регіону, навіть за відсутності більшості одиниць техніки, яку росіяни вкрали навесні, зібрали липневий врожай в оптимальні строки. Так, два найпотужніших підприємства Луганської області – ТОВ СП «Нібулон» та ПрАТ «Агротон» – майже завершили збирання врожаю, зазначив голова ОВА.
Однак зерно, за інформацією Гайдая, націоналізувало кубанське підприємство. Через те, що окупанти викрали врожай – в аграріїв не залишається врожаю для реалізації та, відповідно, коштів, аби розрахуватися з населенням за паї.
У Департаменті агропромислового розвитку Луганської обласної військової адміністрації відзначають, що до початку російського вторгнення ці агроформування були найпотужнішими підприємствами регіону.
“Вони впроваджували сучасні технології, створювали для орендодавців соціальний пакет, своєчасно розраховувалися і мали найбільш високий рівень орендної плати. Питома вага в загальному обсязі виробництва ранніх зернових кожного із цих підприємств досягала більше 10 відсотків. Наразі окупанти відбирають в них врожаї та вивозять на Кубань”, – поінформував Гайдай.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Мешканець Житомирщини здавав росіянам інформацію для обстрілів і планував вступити до «розстрільних груп», – СБУ
Сьогодні, 12:50
Окупанти вкрали на Луганщині близько 70 тисяч тонн зерна і вивезли на Кубань, – Гайдай
Сьогодні, 12:07
Керівництво мережі військових магазинів викрили на махінаціях із гуманітаркою для Нацгвардії на понад 8 млн
Сьогодні, 11:40
Медіа