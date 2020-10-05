На Волині 38-річний чоловік спалив 14 га лісу

На Волині 38-річний чоловік спалив 14 га лісу
За процесуального керівництва Ковельської окружної прокуратури 38-
річному жителю села Тойкут Ковельського району повідомили про підозру у знищенні лісових масивів вогнем, що спричинило тяжкі наслідки.

Про це повідомили в обласній прокуратурі Волині.

Слідство вважає, що чоловік підпалив гілля та суху траву в урочищі
«Панське», яке межує з лісовим масивом Зарічанського лісництва
Ковельського спеціалізованого лісогосподарського приватного акціонерного товариства «Тур».

Вогонь розповсюдився на лісовий масив, захопивши площу понад 14 га.

Діями чоловіка заподіяно матеріальні збитки на суму понад 610 тисяч
гривень.

Зауважимо, що санкцією ч. 2 ст. 245 КК України за знищення лісових
масивів, зелених насаджень навколо населеного пункту, а також стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності, її залишків на землях
сільськогосподарського призначення вогнем, що спричинило тяжкі наслідки, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років.

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Теги: Волинь, ліс, прокуратура
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