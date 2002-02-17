За незалежність України загинув 20-річний Герой з Волині Сергій Кущішин

Кущішин Сергій Миколайович, 17.02.2002 року народження.



Про це



З листопада 2021 року він проходив контрактну службу в 14-ій окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого.



"Низький уклін, щирі співчуття рідним та близьким! Царство небесне і вічна пам'ять нашому герою! Коли і де можна буде попрощатися із полеглим захисником, повідомимо додатково", - наголошують у громаді.



Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким загиблого воїна!

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