За незалежність України загинув 20-річний Герой з Волині Сергій Кущішин
Сьогодні, 10:21
Захищаючи Україну від російських окупантів, загинув уродженець села Звиняче, що на Горохівщині, Кущішин Сергій Миколайович, 17.02.2002 року народження.
Про це повідомили у Горохівській міській територіальній громаді.
З листопада 2021 року він проходив контрактну службу в 14-ій окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого.
"Низький уклін, щирі співчуття рідним та близьким! Царство небесне і вічна пам'ять нашому герою! Коли і де можна буде попрощатися із полеглим захисником, повідомимо додатково", - наголошують у громаді.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким загиблого воїна!
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Про це повідомили у Горохівській міській територіальній громаді.
З листопада 2021 року він проходив контрактну службу в 14-ій окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого.
"Низький уклін, щирі співчуття рідним та близьким! Царство небесне і вічна пам'ять нашому герою! Коли і де можна буде попрощатися із полеглим захисником, повідомимо додатково", - наголошують у громаді.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким загиблого воїна!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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