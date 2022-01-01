Meta відкрила центр підтримки українського бізнесу





Про це



За даними програми розвитку Організації Об'єднаних Націй, через вторгнення РФ 50% українських підприємств повністю закрилися, а інша половина змушена працювати набагато менше від своїх можливостей.



"Meta продовжує підтримувати Україну і запускає



Що це буде:



• Різноманітні освітні безоплатні ресурси для українських бізнесменів. Понад 20 курсів Blueprint та навчальна платформа Meta Boost, які допоможуть опанувати навички володіння компанією та проводитимуть онлайн-зустрічі для підприємців.



• Meta планує виділити 1,5 млн доларів для того, щоб українські малі та середні підприємства могли проводити рекламні кампанії на платформах корпорації. Деталі повідомлять згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Корпорація Meta запускає спеціалізований навчальний центр підтримки для українського бізнесу.Про це повідомляє Мінцифри у телеграмі.За даними програми розвитку Організації Об'єднаних Націй, через вторгнення РФ 50% українських підприємств повністю закрилися, а інша половина змушена працювати набагато менше від своїх можливостей."Meta продовжує підтримувати Україну і запускає програму допомоги для відновлення економіки країни", – ідеться у повідомленні.• Різноманітні освітні безоплатні ресурси для українських бізнесменів. Понад 20 курсів Blueprint та навчальна платформа Meta Boost, які допоможуть опанувати навички володіння компанією та проводитимуть онлайн-зустрічі для підприємців.• Meta планує виділити 1,5 млн доларів для того, щоб українські малі та середні підприємства могли проводити рекламні кампанії на платформах корпорації. Деталі повідомлять згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію