Meta відкрила центр підтримки українського бізнесу

Meta відкрила центр підтримки українського бізнесу
Корпорація Meta запускає спеціалізований навчальний центр підтримки для українського бізнесу.

Про це повідомляє Мінцифри у телеграмі.

За даними програми розвитку Організації Об'єднаних Націй, через вторгнення РФ 50% українських підприємств повністю закрилися, а інша половина змушена працювати набагато менше від своїх можливостей.

"Meta продовжує підтримувати Україну і запускає програму допомоги для відновлення економіки країни", – ідеться у повідомленні.

Що це буде:

• Різноманітні освітні безоплатні ресурси для українських бізнесменів. Понад 20 курсів Blueprint та навчальна платформа Meta Boost, які допоможуть опанувати навички володіння компанією та проводитимуть онлайн-зустрічі для підприємців.

• Meta планує виділити 1,5 млн доларів для того, щоб українські малі та середні підприємства могли проводити рекламні кампанії на платформах корпорації. Деталі повідомлять згодом.

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Теги: Meta, Мінцифри, бізнес, програма допомоги
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