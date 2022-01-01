Німецькі благодійники вчергове завітали на Волинь із подарунками

Німецькі благодійники вчергове завітали на Волинь із подарунками
Ось уже понад десять років триває співпраця міста Володимира з німецьким Цвікау. Один з головних ініціаторів міжнародного партнерства – голова благодійної асоціації «Партнерство заради України» Карл Ернст Мюллер, який у своїх численних поїздках до України щоразу привозить благодійну допомогу для лікарні, шкіл громади та малозабезпечених жителів.

Про це інформують на сайті Володимирської міської ради.

Цього разу за сприяння пана Карла КП «Володимир-Волинське ТМО» отримало нове сучасне обладнання. Апарат для гемодіалізу, апарат для штучної вентиляції легень, апарати CPAP, ЕКГ-апарат, системи для діалізу, подовжувачі та медикаменти передала для ТМО некомерційна організація Heinrich-Braun-Klinicum міста Цвікау.

"Висловлюємо вдячність партнеру та доброму другу громади Карлу-Ернсту Мюллеру за роки плідної співпраці та підтримки", - йдеться у повідомленні.

Німецькі благодійники вчергове завітали на Волинь із подарунками
Німецькі благодійники вчергове завітали на Волинь із подарунками

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Теги: Україна, Волинь, допомога, Володимир
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