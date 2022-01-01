Німецькі благодійники вчергове завітали на Волинь із подарунками

Карл Ернст Мюллер, який у своїх численних поїздках до України щоразу привозить благодійну допомогу для лікарні, шкіл громади та малозабезпечених жителів.



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Цього разу за сприяння пана Карла КП «Володимир-Волинське ТМО» отримало нове сучасне обладнання. Апарат для гемодіалізу, апарат для штучної вентиляції легень, апарати CPAP, ЕКГ-апарат, системи для діалізу, подовжувачі та медикаменти передала для ТМО некомерційна організація Heinrich-Braun-Klinicum міста Цвікау.



"Висловлюємо вдячність партнеру та доброму другу громади Карлу-Ернсту Мюллеру за роки плідної співпраці та підтримки", - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ось уже понад десять років триває співпраця міста Володимира з німецьким Цвікау. Один з головних ініціаторів міжнародного партнерства – голова благодійної асоціації «Партнерство заради України», який у своїх численних поїздках до України щоразу привозить благодійну допомогу для лікарні, шкіл громади та малозабезпечених жителів.Про це інформують на сайті Володимирської міської ради.Цього разу за сприяння пана Карла КП «Володимир-Волинське ТМО» отримало нове сучасне обладнання. Апарат для гемодіалізу, апарат для штучної вентиляції легень, апарати CPAP, ЕКГ-апарат, системи для діалізу, подовжувачі та медикаменти передала для ТМО некомерційна організація Heinrich-Braun-Klinicum міста Цвікау."Висловлюємо вдячність партнеру та доброму другу громади Карлу-Ернсту Мюллеру за роки плідної співпраці та підтримки", - йдеться у повідомленні.

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