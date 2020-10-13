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У селі на Волині розповіли про збиті ворожі безпілотники. ВІДЕО

У селі на Волині розповіли про збиті ворожі безпілотники. ВІДЕО
У селі Дубове Ковельського району звуки винищувача місцеві жителі почули зранку 25 липня. Згодом побачили ракету і почули вибухи, – розповів Суспільному місцевий житель Андрій Ілюшик.

На момент події чоловік був в лісі з дружиною та дітьми. Каже: після вибухів одразу приїхав додому. Перед тим пролітав бойовий літак.

"Перший вибух був дуже великий, а перед цим літав літак. Потім був гуркіт: тільки з'явився – одразу другий вибух. В сусіда загорілася будівля і ще одна хата. Через хату моя тітка: там в хаті шибки повилітали, а в мого дядька гараж стояв, то добре, що вийшло замкнене коло і вибух залишився всередині", – каже Андрій Ілюшик.

Зі слів волинянина, у будинку, який завалило в результаті влучання уламків однієї із зенітних ракет, перебував 66-річний чоловік, який загинув, а також родич, дружина та двоє дітей.

"Я ракети не бачив, тільки звук чув, свист. Я аж присів. Напрям був на село. Бачу – одна "пожарна" поїхала, друга, третя і я поїхав. Видно, ракета летіла з Білорусі: видно, її ППО чеканула і ракета траєкторію змінила і пішла сюди", – розповів пенсіонер Костянтин Пірожик.

Волинянин Вітай Філюк із села Дубове розповів: теж бачив як летіла ракета в сторону села.

"Звук був – як самольот летить. Бачили, що щось низько летіло, виблискувало на сонці. Ракета летіла. Далі – шифер пробило, дошки летіли метрів 50 від ударної хвилі, і дві хати гасили хлопці. Осколки летіли далеко", – каже чоловік.

Як розповіла в коментарі Суспільному речниця повітряного командування "Захід" Олександра Качмар, будівлі пошкодили саме уламки зенітної ракети.



Нагадаємо, 25 липня на Волині сили протиповітряної оборони збили ворожі цілі, але, на жаль, це коштувало людського життя. Безпілотники перетнули повітряний простір України з боку Білорусі та здійснювали повітряну розвідку об'єктів у Волинській області. Дещо згодом стало відомо, що госпіталізували п'ятьох людей.

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Теги: Дубове, безпілотники, війна
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