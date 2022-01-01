ЄС через Європейський інвестиційний банк виділив €1 мільярд допомоги Україні





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«Для відбудови України нам потрібна потужна глобальна підтримка та фінансова допомога. Ці 1,59 млрд євро є черговим вагомим внеском у фінансування невідкладних потреб нашої країни, яка перебуває під безпрецедентним тиском через повномасштабне вторгнення росії. Завдяки цій фінансовій підтримці ми продовжимо працювати над відбудовою пошкодженої інфраструктури, відновленням надання комунальних послуг, зокрема транспортних, та підготовкою до наступного опалювального сезону», - зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.



Залучена частина фінансова допомоги у розмірі 1,05 млрд євро буде надана Україні вже найближчим часом для фінансування першочергових потреб.



Ці кошти спрямують на заходи з підготовки об'єктів житлово-комунального господарства до опалювального сезону, відновлення та модернізацію постраждалих внаслідок бойових дій об'єктів залізничної інфраструктури, електропостачання, теплопостачання і водопостачання та об’єктів житлово-комунальної інфраструктури, забезпечення енергоефективності та енергозбереження.



Інші 540 млн євро будуть спрямовані на відновлення реалізації фінансованих проєктів ЄІБ в Україні. Відібрані проєкти стосуватимуться енергетики, енергоефективності, доріг, транспорту, освіти та інфраструктури, а також програм реконструкції та відновлення.



Цей пакет допомоги є частиною Екстрених заходів солідарності з Україною від ЄІБ, підготовлений у співпраці з Європейською комісією.



Фінансування гарантується ЄС у межах Мандату на зовнішнє кредитування та доповнює екстрену фінансову підтримку для України у розмірі 668 млн євро, яка була надана Україні від ЄІБ на початку березня 2022 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рада директорів Європейського інвестиційного банку за підтримки Єврокомісії затвердила додаткову фінансову допомогу для України у розмірі 1,59 млрд євро для фінансування інфраструктури та нагальних потреб.Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.«Для відбудови України нам потрібна потужна глобальна підтримка та фінансова допомога. Ці 1,59 млрд євро є черговим вагомим внеском у фінансування невідкладних потреб нашої країни, яка перебуває під безпрецедентним тиском через повномасштабне вторгнення росії. Завдяки цій фінансовій підтримці ми продовжимо працювати над відбудовою пошкодженої інфраструктури, відновленням надання комунальних послуг, зокрема транспортних, та підготовкою до наступного опалювального сезону», - зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.Залучена частина фінансова допомоги у розмірі 1,05 млрд євро буде надана Україні вже найближчим часом для фінансування першочергових потреб.Ці кошти спрямують на заходи з підготовки об'єктів житлово-комунального господарства до опалювального сезону, відновлення та модернізацію постраждалих внаслідок бойових дій об'єктів залізничної інфраструктури, електропостачання, теплопостачання і водопостачання та об’єктів житлово-комунальної інфраструктури, забезпечення енергоефективності та енергозбереження.Інші 540 млн євро будуть спрямовані на відновлення реалізації фінансованих проєктів ЄІБ в Україні. Відібрані проєкти стосуватимуться енергетики, енергоефективності, доріг, транспорту, освіти та інфраструктури, а також програм реконструкції та відновлення.Цей пакет допомоги є частиною Екстрених заходів солідарності з Україною від ЄІБ, підготовлений у співпраці з Європейською комісією.Фінансування гарантується ЄС у межах Мандату на зовнішнє кредитування та доповнює екстрену фінансову підтримку для України у розмірі 668 млн євро, яка була надана Україні від ЄІБ на початку березня 2022 року.

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