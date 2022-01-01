Курс валют у Луцьку 26 липня

Курс валют у Луцьку 26 липня
26 липня готівковий курс долара становить 39,10, продають його за 39,40.

Про це повідомляє Мінфін.

Євро купують за 39,60, а продають - за 40,00.

Щодо польського злотого, то його продають за 8,05, а купують - за 8,40.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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