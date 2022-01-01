Курс валют у Луцьку 26 липня





Про це повідомляє



Євро купують за 39,60, а продають - за 40,00.



Щодо польського злотого, то його продають за 8,05, а купують - за 8,40.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 26 липня готівковий курс долара становить 39,10, продають його за 39,40.Про це повідомляє Мінфін Євро купують за 39,60, а продають - за 40,00.Щодо польського злотого, то його продають за 8,05, а купують - за 8,40.

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