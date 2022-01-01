Курс валют у Луцьку 26 липня
Сьогодні, 09:10
26 липня готівковий курс долара становить 39,10, продають його за 39,40.
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 39,60, а продають - за 40,00.
Щодо польського злотого, то його продають за 8,05, а купують - за 8,40.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 39,60, а продають - за 40,00.
Щодо польського злотого, то його продають за 8,05, а купують - за 8,40.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Курс валют у Луцьку 26 липня
Сьогодні, 09:10
Медіа