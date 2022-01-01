14 ОМБр з Волині відправили автомобіль





Про це Ігор Поліщук.



Кошти на його придбання зібрали працівники комунального підприємства ДКП "Луцьктепло". Загалом з початку війни на даному підприємстві для потреб Збройних сил України зібрали 1,25 млн грн.



Разом з автомобілем бійцям передано тепловізори, генератори, тактичні окуляри, рюкзаки, одяг, взуття та саперні лопати, одноразові душі.



"Працівники міської ради та комунальних підприємств загалом вже зібрали та передали для потреб військових найнеобхіднішого на суму більше 7 мільйонів гривень. І цю ініціативу буде продовжено", - наголошує Ігор Поліщук.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 29 липня, з Волині передали для потреб 14-ї окремої механізованої бригади автомобіль Mitsubishi Outlander.Про це повідомив Луцький міський головаКошти на його придбання зібрали працівники комунального підприємства ДКП "Луцьктепло". Загалом з початку війни на даному підприємстві для потреб Збройних сил України зібрали 1,25 млн грн.Разом з автомобілем бійцям передано тепловізори, генератори, тактичні окуляри, рюкзаки, одяг, взуття та саперні лопати, одноразові душі."Працівники міської ради та комунальних підприємств загалом вже зібрали та передали для потреб військових найнеобхіднішого на суму більше 7 мільйонів гривень. І цю ініціативу буде продовжено", - наголошує Ігор Поліщук.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію