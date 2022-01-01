14 ОМБр з Волині відправили автомобіль

14 ОМБр з Волині відправили автомобіль
Сьогодні, 29 липня, з Волині передали для потреб 14-ї окремої механізованої бригади автомобіль Mitsubishi Outlander.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Кошти на його придбання зібрали працівники комунального підприємства ДКП "Луцьктепло". Загалом з початку війни на даному підприємстві для потреб Збройних сил України зібрали 1,25 млн грн.

Разом з автомобілем бійцям передано тепловізори, генератори, тактичні окуляри, рюкзаки, одяг, взуття та саперні лопати, одноразові душі.
14 ОМБр з Волині відправили автомобіль

"Працівники міської ради та комунальних підприємств загалом вже зібрали та передали для потреб військових найнеобхіднішого на суму більше 7 мільйонів гривень. І цю ініціативу буде продовжено", - наголошує Ігор Поліщук.
14 ОМБр з Волині відправили автомобіль
14 ОМБр з Волині відправили автомобіль

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, 14 ОМБр
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянину, який спричинив смертельну ДТП, суд призначив п’ять років за ґратами
Сьогодні, 15:41
Ковель отримає майже 2 млн євро грантових коштів на облаштування житла для переселенців
Сьогодні, 15:25
14 ОМБр з Волині відправили автомобіль
Сьогодні, 15:06
Удар по Оленівці: Росія перевела частину українських захисників у барак, який навмисне обстріляла, – Подоляк
Сьогодні, 14:29
Чи можуть окупанти прослуховувати телефони українців: пояснення Держспецзв’язку
Сьогодні, 14:06
Схожі новини
29 липня на Волині: гортаючи календар 29 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Переохолодження та синці: у Луцьку 2-річний малюк вночі «гуляв» із п’яною мамою Переохолодження та синці: у Луцьку 2-річний малюк вночі «гуляв» із п’яною мамою
28 липень, 21:34
13 шкіл та дві гімназії у Луцьку стали ліцеями 13 шкіл та дві гімназії у Луцьку стали ліцеями
28 липень, 06:23
В луцькому ЦНАПі – черги за українськими та закордонними паспортами: що кажуть в установі В луцькому ЦНАПі – черги за українськими та закордонними паспортами: що кажуть в установі
27 липень, 21:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Білорусь вкотре продовжила військові навчання
Сьогодні, 16:31
 0
Обстріл колонії з українськими полоненими: в «Азові» встановлюють імена загиблих у Оленівці
Сьогодні, 16:10
 0
Луцьк попрощався із трьома загиблими Героями
Сьогодні, 16:00
 0
Волинянину, який спричинив смертельну ДТП, суд призначив п’ять років за ґратами
Сьогодні, 15:41
 0
Ковель отримає майже 2 млн євро грантових коштів на облаштування житла для переселенців
Сьогодні, 15:25
 0
Медіа
відео
1/8