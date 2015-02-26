Ковель отримає майже 2 млн євро грантових коштів на облаштування житла для переселенців

Ковель отримає майже 2 млн євро грантових коштів на облаштування житла для переселенців
Ковель отримає 1 860 000 євро від Північної екологічної фінансової корпорації НЕФКО на облаштування житла для внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.

Рішення про залучення безповоротної фінансової допомоги вчора, 28 липня, ухвалили депутати на сесії міської ради. Дві нежитлові будівлі на Драгоманова,17 реконструююватимуть під багатоквартирні житлові будинки для людей, що вимушено переїхали до Ковеля.

Північна екологічна фінансова корпорація НЕФКО запустила програму: «Підтримка ЄС для нагальних потреб розміщення внутрішньо переміщених осіб в Україні». Її фінансує Інвестиційна платформа сусідства Європейського Союзу (NIP) – механізм, спрямований на залучення додаткового фінансування капіталомістких інфраструктурних проєктів в країнах-партнерах ЄС, які входять до Європейської політики сусідства, у таких секторах, як транспорт, енергетика, навколишнє середовище і соціальний розвиток.

Як залучатимуться кошти?

Грант надається в євро та буде сплачуватися грантодавцем безпосередньо підряднику. Перед тим будуть проведені тендери на всі потрібні ремонтні роботи.

"На виході матимемо житлові приміщення, повністю готові до заселення. Реалізація такого міжнародного проєкту в Ковелі допоможе частково вирішити питання з житлом для внутрішньо переміщених осіб. Це також шанс для міста відновити та покращити інфраструктуру. Паралельно працюємо на залучення додаткових коштів з європейських інституцій для будівництва в Ковелі ще більшої кількості житла для внутрішньо переміщених осіб", - зазначив Ігор Чайка.

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Теги: Ковель, грант, переселенці
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