Ватажок бойовиків так званої «ДНР»приїхав до білоруського Бреста.Про це повідомляють білоруські видання і телеграм канали, які моніторять військову активність на території Білорусі, а також сам кремлівський маріонетка Пушилін у своєму телеграм-каналі.У Бресті він поклав квіти до меморіалу «Брестська фортеця» і заявив, що «настав час знову звільняти російські міста, засновані російськими людьми: Київ, Чернігів, Полтава, Одеса, Дніпропетровськ, Харків, Запоріжжя, Луцьк».Тим часом, заступник керівника Офісу президента. Він запевнив, що тут облаштували справді серйозні загородження, а також сучасну систему стеження. А керівник волинських прикордонників Сергій Лозінський запевнив представника ОП, що прикордонники та інші підрозділи на 100% готові до загроз, які можуть виникати з боку Білорусі, та дадуть гідну відсіч. Закликаємо своїх читачів вірити ЗСУ та іншим підрозділам, які формують сили українського спротиву, та не панікувати через хвору уяву і нездорові амбіції прокремлівської маріонетки.