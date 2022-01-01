Пушилін приїхав в Білорусь і заявив, що треба «звільняти Луцьк» та деякі інші міста
Сьогодні, 17:49
Ватажок бойовиків так званої «ДНР» Денис Пушилін приїхав до білоруського Бреста.
Про це повідомляють білоруські видання і телеграм канали, які моніторять військову активність на території Білорусі, а також сам кремлівський маріонетка Пушилін у своєму телеграм-каналі.
У Бресті він поклав квіти до меморіалу «Брестська фортеця» і заявив, що «настав час знову звільняти російські міста, засновані російськими людьми: Київ, Чернігів, Полтава, Одеса, Дніпропетровськ, Харків, Запоріжжя, Луцьк».
Тим часом, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко перевірив ситуацію на кордоні з Білоруссю в межах Волині. Він запевнив, що тут облаштували справді серйозні загородження, а також сучасну систему стеження. А керівник волинських прикордонників Сергій Лозінський запевнив представника ОП, що прикордонники та інші підрозділи на 100% готові до загроз, які можуть виникати з боку Білорусі, та дадуть гідну відсіч. Закликаємо своїх читачів вірити ЗСУ та іншим підрозділам, які формують сили українського спротиву, та не панікувати через хвору уяву і нездорові амбіції прокремлівської маріонетки.
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Про це повідомляють білоруські видання і телеграм канали, які моніторять військову активність на території Білорусі, а також сам кремлівський маріонетка Пушилін у своєму телеграм-каналі.
У Бресті він поклав квіти до меморіалу «Брестська фортеця» і заявив, що «настав час знову звільняти російські міста, засновані російськими людьми: Київ, Чернігів, Полтава, Одеса, Дніпропетровськ, Харків, Запоріжжя, Луцьк».
Тим часом, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко перевірив ситуацію на кордоні з Білоруссю в межах Волині. Він запевнив, що тут облаштували справді серйозні загородження, а також сучасну систему стеження. А керівник волинських прикордонників Сергій Лозінський запевнив представника ОП, що прикордонники та інші підрозділи на 100% готові до загроз, які можуть виникати з боку Білорусі, та дадуть гідну відсіч. Закликаємо своїх читачів вірити ЗСУ та іншим підрозділам, які формують сили українського спротиву, та не панікувати через хвору уяву і нездорові амбіції прокремлівської маріонетки.
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Коментарі 1
І в лісах система стеження також дозволяє виявити усіх диверсантів?
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