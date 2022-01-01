У Луцькому районі п’яний чоловік зґвалтував 14-річну дівчину

У Луцькому районі п’яний чоловік зґвалтував 14-річну дівчину
29-річному жителю одного з сіл Луцького району повідомили про підозру у зґвалтуванні неповнолітньої.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

Слідство вважає, що уночі 24 липня 2022 року нетверезий чоловік поглумився над 14-річною дівчиною.

Прокурори наполягатимуть на обранні підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зауважимо, що санкцією частини 3 статті 152 КК України за такий злочин передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.

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Теги: зґвалтування
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