У Луцькому районі п’яний чоловік зґвалтував 14-річну дівчину
Сьогодні, 17:22
29-річному жителю одного з сіл Луцького району повідомили про підозру у зґвалтуванні неповнолітньої.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
Слідство вважає, що уночі 24 липня 2022 року нетверезий чоловік поглумився над 14-річною дівчиною.
Прокурори наполягатимуть на обранні підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Зауважимо, що санкцією частини 3 статті 152 КК України за такий злочин передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.
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Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
Слідство вважає, що уночі 24 липня 2022 року нетверезий чоловік поглумився над 14-річною дівчиною.
Прокурори наполягатимуть на обранні підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Зауважимо, що санкцією частини 3 статті 152 КК України за такий злочин передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.
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