Два дні розраховувався чужою карткою: волинянин втрапив за ґрати на 4 роки

Два дні розраховувався чужою карткою: волинянин втрапив за ґрати на 4 роки
22 листопада 2021 року шість разів судимий до цього молодик заволодів чужою банківською карткою та упродовж двох днів розраховувався нею в магазинах та на сайті інтернет-казино, завдавши власниці матеріальної шкоди на майже 14 тисяч гривень.

Про це інформують у пресслужбі обласної прокуратури.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Нововолинського відділу Володимир-Волинської окружної прокуратури суд визнав 32-річного волинянина винуватим у викраденні офіційного документа та крадіжках (ч.1 ст. 357, ч.2 ст. 185 КК України).

Доведено, що на час постановлення вироку у цьому кримінальному провадженні чоловік уже відбував у місцях позбавлення волі покарання за вчинений до цього грабіж.

Приєднавши до строку відбування покарання новий строк, суд остаточно призначив йому покарання у виді чотирьох років та двох місяців позбавлення волі.


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Теги: Злочин, прокуратура, крадіжка
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