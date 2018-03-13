Два дні розраховувався чужою карткою: волинянин втрапив за ґрати на 4 роки
Сьогодні, 17:31
22 листопада 2021 року шість разів судимий до цього молодик заволодів чужою банківською карткою та упродовж двох днів розраховувався нею в магазинах та на сайті інтернет-казино, завдавши власниці матеріальної шкоди на майже 14 тисяч гривень.
Про це інформують у пресслужбі обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Нововолинського відділу Володимир-Волинської окружної прокуратури суд визнав 32-річного волинянина винуватим у викраденні офіційного документа та крадіжках (ч.1 ст. 357, ч.2 ст. 185 КК України).
Доведено, що на час постановлення вироку у цьому кримінальному провадженні чоловік уже відбував у місцях позбавлення волі покарання за вчинений до цього грабіж.
Приєднавши до строку відбування покарання новий строк, суд остаточно призначив йому покарання у виді чотирьох років та двох місяців позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це інформують у пресслужбі обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Нововолинського відділу Володимир-Волинської окружної прокуратури суд визнав 32-річного волинянина винуватим у викраденні офіційного документа та крадіжках (ч.1 ст. 357, ч.2 ст. 185 КК України).
Доведено, що на час постановлення вироку у цьому кримінальному провадженні чоловік уже відбував у місцях позбавлення волі покарання за вчинений до цього грабіж.
Приєднавши до строку відбування покарання новий строк, суд остаточно призначив йому покарання у виді чотирьох років та двох місяців позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
«На 100% готові», – керівник волинського прикордонного загону про можливий наступ з боку Білорусі
Сьогодні, 18:18
Два дні розраховувався чужою карткою: волинянин втрапив за ґрати на 4 роки
Сьогодні, 17:31
У Луцькому районі п’яний чоловік зґвалтував 14-річну дівчину
Сьогодні, 17:22
Медіа