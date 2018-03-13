Два дні розраховувався чужою карткою: волинянин втрапив за ґрати на 4 роки

22 листопада 2021 року шість разів судимий до цього молодик заволодів чужою банківською карткою та упродовж двох днів розраховувався нею в магазинах та на сайті інтернет-казино, завдавши власниці матеріальної шкоди на майже 14 тисяч гривень.Про це інформують у пресслужбі обласної прокуратури.За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Нововолинського відділу Володимир-Волинської окружної прокуратури суд визнав 32-річного волинянина винуватим у викраденні офіційного документа та крадіжках (ч.1 ст. 357, ч.2 ст. 185 КК України).Доведено, що на час постановлення вироку у цьому кримінальному провадженні чоловік уже відбував у місцях позбавлення волі покарання за вчинений до цього грабіж.Приєднавши до строку відбування покарання новий строк, суд остаточно призначив йому покарання у виді чотирьох років та двох місяців позбавлення волі.