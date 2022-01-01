«На 100% готові», – керівник волинського прикордонного загону про можливий наступ з боку Білорусі

«На 100% готові», – керівник волинського прикордонного загону про можливий наступ з боку Білорусі
На Волині до можливого нападу з боку Білорусі готові.

Про це заявив начальник прикордонного волинського загону Сергій Лозінський, доповідаючи про ситуацію на Волині під час візиту заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.

«Працюємо на Волині. Поспілкувалися з нашими прикордонниками. Всі на бойовому посту, всі готові відбити будь-який напад.

Прикордонники активно співпрацюють з обласною владою та іншими підрозділами. Це важливо оскільки всі мають знати алгоритм дій у разі небезпеки», – зауважив Кирило Тимошенко.

Начальник прикордонного волинського загону переконує: до наступу з боку Білорусі на 100% готові.

«Були готові ще до 24 лютого цього року. До відбиття повномасштабного вторгнення ворога, знищення його живої сили, а також техніки в цілому. Провели серйозний комплекс серйозних заходів спільно з обласною військовою адміністрацією, районними адміністраціями, територіальними громадами. Будь-що, що могло сприяти проникненню ворога, було знищено. Проведено ряд інших необхідних робіт», – запевнив Сергій Лозінський.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко перевірив ситуацію на кордоні з Білоруссю в межах Волині.

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Теги: Війна, Білорусь, Сергій Лозінський, Кирило Тимошенко
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