«На 100% готові», – керівник волинського прикордонного загону про можливий наступ з боку Білорусі
Сьогодні, 18:18
На Волині до можливого нападу з боку Білорусі готові.
Про це заявив начальник прикордонного волинського загону Сергій Лозінський, доповідаючи про ситуацію на Волині під час візиту заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.
«Працюємо на Волині. Поспілкувалися з нашими прикордонниками. Всі на бойовому посту, всі готові відбити будь-який напад.
Прикордонники активно співпрацюють з обласною владою та іншими підрозділами. Це важливо оскільки всі мають знати алгоритм дій у разі небезпеки», – зауважив Кирило Тимошенко.
Начальник прикордонного волинського загону переконує: до наступу з боку Білорусі на 100% готові.
«Були готові ще до 24 лютого цього року. До відбиття повномасштабного вторгнення ворога, знищення його живої сили, а також техніки в цілому. Провели серйозний комплекс серйозних заходів спільно з обласною військовою адміністрацією, районними адміністраціями, територіальними громадами. Будь-що, що могло сприяти проникненню ворога, було знищено. Проведено ряд інших необхідних робіт», – запевнив Сергій Лозінський.
Нагадаємо, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко перевірив ситуацію на кордоні з Білоруссю в межах Волині.
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Про це заявив начальник прикордонного волинського загону Сергій Лозінський, доповідаючи про ситуацію на Волині під час візиту заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.
«Працюємо на Волині. Поспілкувалися з нашими прикордонниками. Всі на бойовому посту, всі готові відбити будь-який напад.
Прикордонники активно співпрацюють з обласною владою та іншими підрозділами. Це важливо оскільки всі мають знати алгоритм дій у разі небезпеки», – зауважив Кирило Тимошенко.
Начальник прикордонного волинського загону переконує: до наступу з боку Білорусі на 100% готові.
«Були готові ще до 24 лютого цього року. До відбиття повномасштабного вторгнення ворога, знищення його живої сили, а також техніки в цілому. Провели серйозний комплекс серйозних заходів спільно з обласною військовою адміністрацією, районними адміністраціями, територіальними громадами. Будь-що, що могло сприяти проникненню ворога, було знищено. Проведено ряд інших необхідних робіт», – запевнив Сергій Лозінський.
Нагадаємо, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко перевірив ситуацію на кордоні з Білоруссю в межах Волині.
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