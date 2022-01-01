«На 100% готові», – керівник волинського прикордонного загону про можливий наступ з боку Білорусі

На Волині до можливого нападу з боку Білорусі готові.Про це заявив начальник прикордонного волинського загону, доповідаючи про ситуацію на Волині під час візиту заступника керівника Офісу президента«Працюємо на Волині. Поспілкувалися з нашими прикордонниками. Всі на бойовому посту, всі готові відбити будь-який напад.Прикордонники активно співпрацюють з обласною владою та іншими підрозділами. Це важливо оскільки всі мають знати алгоритм дій у разі небезпеки», – зауважив Кирило Тимошенко.Начальник прикордонного волинського загону переконує: до наступу з боку Білорусі на 100% готові.«Були готові ще до 24 лютого цього року. До відбиття повномасштабного вторгнення ворога, знищення його живої сили, а також техніки в цілому. Провели серйозний комплекс серйозних заходів спільно з обласною військовою адміністрацією, районними адміністраціями, територіальними громадами. Будь-що, що могло сприяти проникненню ворога, було знищено. Проведено ряд інших необхідних робіт», – запевнив Сергій Лозінський.Нагадаємо,