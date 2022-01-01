ПЦУ просить Вселенського патріарха Варфоломія позбавити патріарха Кирила престолу
Сьогодні, 19:15
Священний Синод ПЦУ затвердив лист до Вселенського патріарха Варфоломія і предстоятелів помісних православних церков з проханням притягнути очільника Російської православної церкви Кирила Гундяєва до канонічної відповідальності і позбавлення його Патріаршого престолу.
Про це пише UNN з посиланням на ПЦУ.
«Росія — країна, що впродовж століть пов’язувала свою ідентичність з православ’ям. А втім, упродовж останніх десятиліть, християнська віра у Росії піддавалася паганізації — підступно підмінялася громадянською релігією, що позірно спирається на православну традицію, але чужа духу Євангелія та змісту святоотецької православної віри. Чимало вояків РФ, що вторгнулись до нашої країни, ідентифікують себе з православ’ям. Однак справи, що чиняться окупантами, свідчать про них як про злочинців, які втратили живий зв’язок із Христом та Його Церквою», - йдеться в листі.
У ПЦУ заявляють, що єдиними реальними досягненнями 16-го патріарха Московського стали концентрація влади у руках однієї людини при повній деградації реальної церковної соборності та повна залежність Церкви від російської держави.
«Ідеологія сучасної РПЦ містить загрозу не лише для України, але й для цілого православного світу», - зазначається в листі.
Окрім того, ПЦУ закликали Варфоломія і предстоятелів помісних православних церков:
• засудити доктрину «русского міра» та визнати її єретичною;
• кваліфікувати дії патріарха Кирила на канонічній території Олександрійського Патріархату як схизматичні;
• позбавити Кирила Гундяєва права посідати Московський патріарший престол.
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Про це пише UNN з посиланням на ПЦУ.
«Росія — країна, що впродовж століть пов’язувала свою ідентичність з православ’ям. А втім, упродовж останніх десятиліть, християнська віра у Росії піддавалася паганізації — підступно підмінялася громадянською релігією, що позірно спирається на православну традицію, але чужа духу Євангелія та змісту святоотецької православної віри. Чимало вояків РФ, що вторгнулись до нашої країни, ідентифікують себе з православ’ям. Однак справи, що чиняться окупантами, свідчать про них як про злочинців, які втратили живий зв’язок із Христом та Його Церквою», - йдеться в листі.
У ПЦУ заявляють, що єдиними реальними досягненнями 16-го патріарха Московського стали концентрація влади у руках однієї людини при повній деградації реальної церковної соборності та повна залежність Церкви від російської держави.
«Ідеологія сучасної РПЦ містить загрозу не лише для України, але й для цілого православного світу», - зазначається в листі.
Окрім того, ПЦУ закликали Варфоломія і предстоятелів помісних православних церков:
• засудити доктрину «русского міра» та визнати її єретичною;
• кваліфікувати дії патріарха Кирила на канонічній території Олександрійського Патріархату як схизматичні;
• позбавити Кирила Гундяєва права посідати Московський патріарший престол.
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