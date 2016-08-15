СБУ та НАБУ затримали керівника охорони депутата Верховної Ради

СБУ та НАБУ затримали керівника охорони депутата Верховної Ради
Співробітники контррозвідки СБУ та детективи НАБУ затримали керівника особистої охорони одного з народних депутатів України. Чоловіка підозрюють у незаконному зберіганні боєприпасів. У нього вилучено декілька ручних осколкових гранат, а також патрони до нарізної вогнепальної зброї.

Про це інформує пресслужба відомства.

За даними Служби безпеки, фігурант був наближеним до чинного депутата-втікача, якого СБУ вважає причетним до роботи на російські спецслужби. Зокрема, цей депутат курував створення низки приватних охоронних підприємств у різних областях, щоб використати ці структури для швидкого захоплення України.

У керівника особистої охорони правоохоронці виявили та вилучили матеріали, які свідчать про тривалу підривну діяльність із боку чинного нардепа проти України, його сталі зв’язки з представниками держави-агресора та колаборантами.

Після детального вивчення та аналізу виявлених речей і документів діям народного обранця та його спільників нададуть належну правову оцінку.

Наразі затриманому готується повідомлення про підозру за ч.1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Заходи з викриття зловмисників проводили співробітники Департаменту контррозвідки СБУ у співпраці з детективами НАБУ за процесуального керівництва САП.

Примітка: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

СБУ та НАБУ затримали керівника охорони депутата Верховної Ради

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Теги: СБУ, НАБУ
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