Українські воїни показали трофеї, захоплені на Харківщині. ФОТО
Сьогодні, 20:28
Збройні сили України в Харківській області захопили трофейну військову техніку окупантів. Це дві бронемашини, які допомагатимуть нашим захисникам у боротьбі проти ЗС РФ.
Фотографії трофеїв опублікувало Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача ЗС України у телеграм-каналі "СтратКом ЗСУ" сьогодні, 27 липня.
Коли саме техніку було захоплено, не уточнюють.
Захисники країни отримали таке "поповнення" біля тимчасово окупованого Ізюму.
На світлинах видно, що на броні є символіка загарбників, напис "Zа пацанов", а також зображення кулі, що летить.
Тепер військова техніка з Росії обернеться проти її колишніх власників.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: 40 тисяч солдатів Росія втратила у загарбницькій війні
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Фотографії трофеїв опублікувало Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача ЗС України у телеграм-каналі "СтратКом ЗСУ" сьогодні, 27 липня.
Коли саме техніку було захоплено, не уточнюють.
Захисники країни отримали таке "поповнення" біля тимчасово окупованого Ізюму.
На світлинах видно, що на броні є символіка загарбників, напис "Zа пацанов", а також зображення кулі, що летить.
Тепер військова техніка з Росії обернеться проти її колишніх власників.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: 40 тисяч солдатів Росія втратила у загарбницькій війні
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