Українські воїни показали трофеї, захоплені на Харківщині. ФОТО

Українські воїни показали трофеї, захоплені на Харківщині. ФОТО
Збройні сили України в Харківській області захопили трофейну військову техніку окупантів. Це дві бронемашини, які допомагатимуть нашим захисникам у боротьбі проти ЗС РФ.

Фотографії трофеїв опублікувало Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача ЗС України у телеграм-каналі "СтратКом ЗСУ" сьогодні, 27 липня.

Коли саме техніку було захоплено, не уточнюють.

Захисники країни отримали таке "поповнення" біля тимчасово окупованого Ізюму.

На світлинах видно, що на броні є символіка загарбників, напис "Zа пацанов", а також зображення кулі, що летить.

Тепер військова техніка з Росії обернеться проти її колишніх власників.

Українські воїни показали трофеї, захоплені на Харківщині. ФОТО
Українські воїни показали трофеї, захоплені на Харківщині. ФОТО


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Теги: Втрати ворога, війна, окупанти, трофеї, ЗСУ, Ізюм, Харківщина
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