Українські воїни показали трофеї, захоплені на Харківщині. ФОТО





Фотографії трофеїв



Коли саме техніку було захоплено, не уточнюють.



Захисники країни отримали таке "поповнення" біля тимчасово окупованого Ізюму.



На світлинах видно, що на броні є символіка загарбників, напис "Zа пацанов", а також зображення кулі, що летить.



Тепер військова техніка з Росії обернеться проти її колишніх власників.







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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні сили України в Харківській області захопили трофейну військову техніку окупантів. Це дві бронемашини, які допомагатимуть нашим захисникам у боротьбі проти ЗС РФ.Фотографії трофеїв опублікувало Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача ЗС України у телеграм-каналі "СтратКом ЗСУ" сьогодні, 27 липня.Коли саме техніку було захоплено, не уточнюють.Захисники країни отримали таке "поповнення" біля тимчасово окупованого Ізюму.На світлинах видно, що на броні є символіка загарбників, напис "Zа пацанов", а також зображення кулі, що летить.Тепер військова техніка з Росії обернеться проти її колишніх власників.

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