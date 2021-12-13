В луцькому ЦНАПі – черги за українськими та закордонними паспортами: що кажуть в установі

В луцькому ЦНАПі – черги за українськими та закордонними паспортами: що кажуть в установі
Зранку біля приміщення Луцького центру надання адмінпослуг утворюються черги з охочих виготовити і отримати паспорт громадянина України у вигляді ID-картки або закордонний паспорт.

Як розповіла Суспільному директорка ЦНАПу Лариса Карп'як, ажіотаж на виготовлення паспортів спостерігається з квітня, відколи відновився прийом документів.

Щодня в ЦНАПі більше тисячі відвідувачів, з яких приблизно двісті звертаються якраз за оформленням та отриманням внутрішніх документів та для виїзду закордон. Через велику кількість охочих, каже Лариса Карп'як, в установі вирішили надати пріоритет в обслуговуванні саме жителям Луцької громади.

Мешканців інших громад направляють у державну міграційну службу. "Це просто вимога часу. Все-таки маємо надавати перевагу мешканцям Луцької громади, за кошти яких було придбано вісім станцій робочих. Це якраз було за кошти платників податків Луцької територіальної громади", – говорить директорка центру надання адмінпослуг. З її слів, якщо лишаються талони або вільні хвилини на обслуговування, в установі приймають всіх.

Як розповів лучанин Юрій, що чергу біля Луцького ЦНАПу люди займають з 5-тої та 6-тої години ранку, аби першими потрапити на прийом.

"Дружині оформляю паспорт закордонний, бо вже термін закінчився. Десь тут був вже з 5:30. Як прийшов, то був десь двадцятий. Раніше такого не бачив, щоб такі були черги", – каже лучанин.

Іванна Радчук з донькою Софією та її батьком прийшла виготовити ID-картку дитині – їй виповнилося 14-ть. Жінка каже: не знала, що з 26 липня у Луцькому ЦНАПі на оформлення українських та закордонних паспортів першочергово обслуговують саме лучан.

"Ми, наприклад, проживаємо в Торчині, ми не маємо змоги там зробити цю ID-картку. Прийшли, зайняли чергу від самого ранку, і от простояли – і буквально нам сказали сьогодні, що відсьогодні такі зміни", – говорить Іванна Радчук.

Зі слів Лариси Карп'як, рішення про позачергове обслуговування саме лучан – тимчасове. "Як тільки спаде ажіотаж, ми відновимо надання послуг всіх", – зазначила директорка.

З початку відновлення роботи у Луцькому ЦНАПі прийняли документи на оформлення двох тисяч ID-карток та шести тисяч закордонних паспортів.


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Теги: Волинь, Луцьк, ЦНАП
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