В луцькому ЦНАПі – черги за українськими та закордонними паспортами: що кажуть в установі





Як розповіла Лариса Карп'як, ажіотаж на виготовлення паспортів спостерігається з квітня, відколи відновився прийом документів.



Щодня в ЦНАПі більше тисячі відвідувачів, з яких приблизно двісті звертаються якраз за оформленням та отриманням внутрішніх документів та для виїзду закордон. Через велику кількість охочих, каже Лариса Карп'як, в установі вирішили надати пріоритет в обслуговуванні саме жителям Луцької громади.



Мешканців інших громад направляють у державну міграційну службу. "Це просто вимога часу. Все-таки маємо надавати перевагу мешканцям Луцької громади, за кошти яких було придбано вісім станцій робочих. Це якраз було за кошти платників податків Луцької територіальної громади", – говорить директорка центру надання адмінпослуг. З її слів, якщо лишаються талони або вільні хвилини на обслуговування, в установі приймають всіх.



Як розповів лучанин Юрій, що чергу біля Луцького ЦНАПу люди займають з 5-тої та 6-тої години ранку, аби першими потрапити на прийом.



"Дружині оформляю паспорт закордонний, бо вже термін закінчився. Десь тут був вже з 5:30. Як прийшов, то був десь двадцятий. Раніше такого не бачив, щоб такі були черги", – каже лучанин.



Іванна Радчук з донькою Софією та її батьком прийшла виготовити ID-картку дитині – їй виповнилося 14-ть. Жінка каже: не знала, що з 26 липня у Луцькому ЦНАПі на оформлення українських та закордонних паспортів першочергово обслуговують саме лучан.



"Ми, наприклад, проживаємо в Торчині, ми не маємо змоги там зробити цю ID-картку. Прийшли, зайняли чергу від самого ранку, і от простояли – і буквально нам сказали сьогодні, що відсьогодні такі зміни", – говорить Іванна Радчук.



Зі слів Лариси Карп'як, рішення про позачергове обслуговування саме лучан – тимчасове. "Як тільки спаде ажіотаж, ми відновимо надання послуг всіх", – зазначила директорка.



З початку відновлення роботи у Луцькому ЦНАПі прийняли документи на оформлення двох тисяч ID-карток та шести тисяч закордонних паспортів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Зранку біля приміщення Луцького центру надання адмінпослуг утворюються черги з охочих виготовити і отримати паспорт громадянина України у вигляді ID-картки або закордонний паспорт.Як розповіла Суспільному директорка ЦНАПу, ажіотаж на виготовлення паспортів спостерігається з квітня, відколи відновився прийом документів.Щодня в ЦНАПі більше тисячі відвідувачів, з яких приблизно двісті звертаються якраз за оформленням та отриманням внутрішніх документів та для виїзду закордон. Через велику кількість охочих, каже Лариса Карп'як, в установі вирішили надати пріоритет в обслуговуванні саме жителям Луцької громади.Мешканців інших громад направляють у державну міграційну службу. "Це просто вимога часу. Все-таки маємо надавати перевагу мешканцям Луцької громади, за кошти яких було придбано вісім станцій робочих. Це якраз було за кошти платників податків Луцької територіальної громади", – говорить директорка центру надання адмінпослуг. З її слів, якщо лишаються талони або вільні хвилини на обслуговування, в установі приймають всіх.Як розповів лучанин, що чергу біля Луцького ЦНАПу люди займають з 5-тої та 6-тої години ранку, аби першими потрапити на прийом."Дружині оформляю паспорт закордонний, бо вже термін закінчився. Десь тут був вже з 5:30. Як прийшов, то був десь двадцятий. Раніше такого не бачив, щоб такі були черги", – каже лучанин.з донькоюта її батьком прийшла виготовити ID-картку дитині – їй виповнилося 14-ть. Жінка каже: не знала, що з 26 липня у Луцькому ЦНАПі на оформлення українських та закордонних паспортів першочергово обслуговують саме лучан."Ми, наприклад, проживаємо в Торчині, ми не маємо змоги там зробити цю ID-картку. Прийшли, зайняли чергу від самого ранку, і от простояли – і буквально нам сказали сьогодні, що відсьогодні такі зміни", – говорить Іванна Радчук.Зі слів Лариси Карп'як, рішення про позачергове обслуговування саме лучан – тимчасове. "Як тільки спаде ажіотаж, ми відновимо надання послуг всіх", – зазначила директорка.З початку відновлення роботи у Луцькому ЦНАПі прийняли документи на оформлення двох тисяч ID-карток та шести тисяч закордонних паспортів.

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