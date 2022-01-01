На крейсері «Москва» загинув син командира дивізії Чорноморського флоту РФ, – ЗМІ

Валерій Криворог, син командира дивізії Чорноморського флоту контр-адмірала Олега Криворога.



Про це повідомляє



Повідомляється, що після затоплення судна Криворог вважається зниклим безвісти. Судячи з його сторінки в російській соціальній мережі "ВКонтакте", востаннє в мережі він був 9 квітня, за 5 днів до затоплення "Москви".



Нагадаємо, 13 квітня стало відомо, що



За даними української розвідки, чиновники і спецслужби продовжують змушувати сім'ї російських моряків приховувати інформацію про загиблих на крейсері 27 членів екіпажу, серед яких 19 строковиків, досі вважаються "зниклими безвісти".



Додамо, що Міноборони РФ включило екіпаж затонулого крейсера до переліку "учасників спеціальної військової операції". При цьому участь самого корабля у війні все ще приховують.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На крейсері "Москва", який українські військові знищили в середині квітня, загинув, син командира дивізії Чорноморського флоту контр-адміралаПро це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Агентство".Повідомляється, що після затоплення судна Криворог вважається зниклим безвісти. Судячи з його сторінки в російській соціальній мережі "ВКонтакте", востаннє в мережі він був 9 квітня, за 5 днів до затоплення "Москви".Нагадаємо, 13 квітня стало відомо, що українські військові завдали ракетного удару по крейсеру "Москва" За даними української розвідки, чиновники і спецслужби продовжують змушувати сім'ї російських моряків приховувати інформацію про загиблих на крейсері 27 членів екіпажу, серед яких 19 строковиків, досі вважаються "зниклими безвісти".Додамо, що Міноборони РФ включило екіпаж затонулого крейсера до переліку "учасників спеціальної військової операції". При цьому участь самого корабля у війні все ще приховують.

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