У МЗС вважають готовність РФ до переговорів прийомом, щоб зупинити контрнаступ





Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко в інтерв’ю The Irish Times, пише



Він зазначив, що розцінює заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова цього тижня про те, що Росія готова до переговорів, як прийом, щоб зупинити контрнаступ України.



"Вони розуміють, що Україна готує контрнаступ на півдні, і хочуть створити враження, що це Україна не хоче йти на переговори", - сказав Ніколенко.



На його думку, це робиться, щоб виграти більше часу, влаштувати фейкові референдуми і поглинути ці території.



"Ми не бачимо від них бажання вести переговори. Вони й досі обстрілюють українські міста. Вони все ще порушують дрібні домовленості, як-от зернову. Публічно говорять одне, а на полі бою роблять інше", - наголосив дипломат.



Він також заявив, що офіційна позиція України полягає в тому, що вона зацікавлена в переговорах. "Тому що кожна війна закінчується шляхом переговорів. Але поки що ми не бачимо жодної готовності росії вести переговори сумлінно. Кінцева мета – звільнити всі наші території від російської окупації, включаючи Крим і Донбас", - поінформував речник.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Міністерстві закордонних справ України розцінюють заяви про готовність до переговорів з боку Москви як прийом, щоб зупинити контрнаступ.Про це заявив речник МЗСв інтерв’ю The Irish Times, пише УНІАН Він зазначив, що розцінює заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова цього тижня про те, що Росія готова до переговорів, як прийом, щоб зупинити контрнаступ України."Вони розуміють, що Україна готує контрнаступ на півдні, і хочуть створити враження, що це Україна не хоче йти на переговори", - сказав Ніколенко.На його думку, це робиться, щоб виграти більше часу, влаштувати фейкові референдуми і поглинути ці території."Ми не бачимо від них бажання вести переговори. Вони й досі обстрілюють українські міста. Вони все ще порушують дрібні домовленості, як-от зернову. Публічно говорять одне, а на полі бою роблять інше", - наголосив дипломат.Він також заявив, що офіційна позиція України полягає в тому, що вона зацікавлена в переговорах. "Тому що кожна війна закінчується шляхом переговорів. Але поки що ми не бачимо жодної готовності росії вести переговори сумлінно. Кінцева мета – звільнити всі наші території від російської окупації, включаючи Крим і Донбас", - поінформував речник.

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