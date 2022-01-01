Ліквідовані два найкращі пілоти Росії: Добрі новини від ВолиньPost за 27 липня
Сьогодні, 23:12
Не варто фокусуватися на сумних звістках, адже вони не додають нам бойового духу. Із запалом в очах та вогнем у серці продовжуємо боронити рідну землю вже сто п'ятдесят четверту добу. І впродовж п'ятьох місяців на інформаційному фронті – не без добрих новин. Щоправда, білоруси ніяк не вгамуються, однак наші захисники переконують: готові на 100%!
Сьогодні, 27 липня, ми писали про таке:
США прискорять передачу зброї Україні
Сполучені Штати докладають зусиль, аби якомога швидше передати Україні озброєння й техніку, у тому числі системи HIMARS, з останнього пакета оборонної допомоги, про який було заявлено минулого тижня.
Волонтери зібрали 16 мільйонів доларів та купили комплекс Bayraktar для ЗСУ
Вперше в історії української благодійності волонтери зібрали кошти на придбання безпілотного авіаційного комплексу Bayraktar TB2, загальною вартістю 16 502 450 доларів США.
Українські воїни ударами HIMARS знищили двох найкращих пілотів Росії
Двох із найкращих пілотів Путіна було вбито ракетою HIMARS в Україні, поки російське керівництво розповідає, що вони нічого не змінюють на фронті. 41-річний Максим Потьомін, льотчик-винищувач у званні підполковника, загинув унаслідок обстрілу його кортежу високоточною реактивною артилерією в Донецьку 8 липня. Вважається, що внаслідок того ж таки нападу загинув 54-річний полковник Анатолій Стасюкевич, також льотчик-винищувач.
Волинські спортсмени завоювали медалі на Кубку України
Троє спортсменів завоювали медалі різного гатунку. Іванна Потапчук на дистанції 1500 метрів була найкращою і виборола золото, скороход Тарас Корецький на дистанції 5000 метрів завоював срібло, а Дмитро Медведюк на тій самій дистанції завоював бронзу.
Вітаємо і зичимо ще більше нагород!
40 тисяч солдатів Росія втратила у загарбницькій війні
Добра статистика! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.07 орієнтовно склали:
особового складу – близько 40070 (+200) осіб,
танків ‒ 1738 (+1) од,
бойових броньованих машин ‒ 3971 (+12) од,
артилерійських систем– 883 (+3) од,
РСЗВ - 258 (+0) од,
засобів ППО - 117 (+0) од,
літаків– 222 (+0) од,
гелікоптерів – 190 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 726 (+4),
крилатих ракет - 174 (+0),
кораблів/катерів - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2847 (+12) од,
спеціальної техніки - 75 (+0).
На Волині ще одна парафія перейшла до ПЦУ
Представники громади Святого Стефана в селі Усичі Луцького районного деканату звернулися до митрополита Луцького і Волинського Михаїла з проханням прийняти в ПЦУ.
Станом на 26 липня 39 парафій приєдналися до Волинської єпархії після початку повномасштабної війни Росії проти України і загалом 120 – після одержання Томосу про визнання автокефалії української церкви.
У Львові успішно провели першу трансплантацію кісткового мозку 3-річній дівчинці з Волині
У Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі успішно провели першу аутологічну трансплантацію стовбурових клітин кісткового мозку дитині. Такі операції для порятунку дітей з усіх західних областей України у Центрі планують проводити регулярно.
«Ми успішно виконали першу у Львові аутологічну трансплантацію стовбурових клітин кісткового мозку дитині. Дякуємо нашій маленькій пацієнтці за терплячість, а її сім'ї та усім нашим залученим колегам за довіру до нас. Це чудове завершення грандіозного проекту з Fondazione Rosa Pristina, Soleterre Onlus та БФ "Запорука" та водночас початок нового - ми не зупиняємось, незважаючи на труднощі», - повідомив керівник клініки дитячої онкології та трансплантації кісткового мозку Роман Кізима.
Учасники легендарного гурту «Тріо Маренич» стали почесними громадянами Луцька
Аби відзначити учасників українського музичного колективу "Тріо Маренич", народних артистів України за високу професійну майстерність, значний особистий внесок у розвиток культури, популяризацію українського музичного мистецтва в Україні та за її межами звання отримали: Валерій Маренич, Антоніна Маренич та Світлана Маренич.
Позивний «Комарик»: у волинській теробороні служить боєць з інвалідністю
2013-го року в руках у цього чоловіка вибухнула каністра з бензином. Обгоріло три чверті поверхні тіла. Після тривалого лікування та реабілітації пан Валерій одержав другу групу інвалідності.
А за рік – 2014-го – в Україні почалася війна. І Валерій Віталійович… вирішив іти захищати Батьківщину!
«Чоловіче, чи Ви здуріли – на війну з другою групою інвалідності?!», – сказали йому у військкоматі.
Проте невгамовний чоловік приходив знову і знову. За четвертим разом хтось із співробітників військового комісаріату «змилувався» і підказав: «Якби ж у Вас хоча б не друга, а третя група…».
Лікарів, щоправда, довелося неабияк вмовляти – проте вже за кілька днів наш герой мав таки «третю групу» і був призваний до війська!
Аби прочитати історію повністю, натисніть на заголовок
«На 100% готові», – керівник волинського прикордонного загону про можливий наступ з боку Білорусі
Начальник прикордонного волинського загону переконує: до наступу з боку Білорусі на 100% готові.
«Були готові ще до 24 лютого цього року. До відбиття повномасштабного вторгнення ворога, знищення його живої сили, а також техніки в цілому. Провели серйозний комплекс серйозних заходів спільно з обласною військовою адміністрацією, районними адміністраціями, територіальними громадами. Будь-що, що могло сприяти проникненню ворога, було знищено. Проведено ряд інших необхідних робіт», – запевнив Сергій Лозінський.
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Сьогодні, 27 липня, ми писали про таке:
США прискорять передачу зброї Україні
Сполучені Штати докладають зусиль, аби якомога швидше передати Україні озброєння й техніку, у тому числі системи HIMARS, з останнього пакета оборонної допомоги, про який було заявлено минулого тижня.
Волонтери зібрали 16 мільйонів доларів та купили комплекс Bayraktar для ЗСУ
Вперше в історії української благодійності волонтери зібрали кошти на придбання безпілотного авіаційного комплексу Bayraktar TB2, загальною вартістю 16 502 450 доларів США.
Українські воїни ударами HIMARS знищили двох найкращих пілотів Росії
Двох із найкращих пілотів Путіна було вбито ракетою HIMARS в Україні, поки російське керівництво розповідає, що вони нічого не змінюють на фронті. 41-річний Максим Потьомін, льотчик-винищувач у званні підполковника, загинув унаслідок обстрілу його кортежу високоточною реактивною артилерією в Донецьку 8 липня. Вважається, що внаслідок того ж таки нападу загинув 54-річний полковник Анатолій Стасюкевич, також льотчик-винищувач.
Волинські спортсмени завоювали медалі на Кубку України
Троє спортсменів завоювали медалі різного гатунку. Іванна Потапчук на дистанції 1500 метрів була найкращою і виборола золото, скороход Тарас Корецький на дистанції 5000 метрів завоював срібло, а Дмитро Медведюк на тій самій дистанції завоював бронзу.
Вітаємо і зичимо ще більше нагород!
40 тисяч солдатів Росія втратила у загарбницькій війні
Добра статистика! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.07 орієнтовно склали:
особового складу – близько 40070 (+200) осіб,
танків ‒ 1738 (+1) од,
бойових броньованих машин ‒ 3971 (+12) од,
артилерійських систем– 883 (+3) од,
РСЗВ - 258 (+0) од,
засобів ППО - 117 (+0) од,
літаків– 222 (+0) од,
гелікоптерів – 190 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 726 (+4),
крилатих ракет - 174 (+0),
кораблів/катерів - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2847 (+12) од,
спеціальної техніки - 75 (+0).
На Волині ще одна парафія перейшла до ПЦУ
Представники громади Святого Стефана в селі Усичі Луцького районного деканату звернулися до митрополита Луцького і Волинського Михаїла з проханням прийняти в ПЦУ.
Станом на 26 липня 39 парафій приєдналися до Волинської єпархії після початку повномасштабної війни Росії проти України і загалом 120 – після одержання Томосу про визнання автокефалії української церкви.
У Львові успішно провели першу трансплантацію кісткового мозку 3-річній дівчинці з Волині
У Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі успішно провели першу аутологічну трансплантацію стовбурових клітин кісткового мозку дитині. Такі операції для порятунку дітей з усіх західних областей України у Центрі планують проводити регулярно.
«Ми успішно виконали першу у Львові аутологічну трансплантацію стовбурових клітин кісткового мозку дитині. Дякуємо нашій маленькій пацієнтці за терплячість, а її сім'ї та усім нашим залученим колегам за довіру до нас. Це чудове завершення грандіозного проекту з Fondazione Rosa Pristina, Soleterre Onlus та БФ "Запорука" та водночас початок нового - ми не зупиняємось, незважаючи на труднощі», - повідомив керівник клініки дитячої онкології та трансплантації кісткового мозку Роман Кізима.
Учасники легендарного гурту «Тріо Маренич» стали почесними громадянами Луцька
Аби відзначити учасників українського музичного колективу "Тріо Маренич", народних артистів України за високу професійну майстерність, значний особистий внесок у розвиток культури, популяризацію українського музичного мистецтва в Україні та за її межами звання отримали: Валерій Маренич, Антоніна Маренич та Світлана Маренич.
Позивний «Комарик»: у волинській теробороні служить боєць з інвалідністю
2013-го року в руках у цього чоловіка вибухнула каністра з бензином. Обгоріло три чверті поверхні тіла. Після тривалого лікування та реабілітації пан Валерій одержав другу групу інвалідності.
А за рік – 2014-го – в Україні почалася війна. І Валерій Віталійович… вирішив іти захищати Батьківщину!
«Чоловіче, чи Ви здуріли – на війну з другою групою інвалідності?!», – сказали йому у військкоматі.
Проте невгамовний чоловік приходив знову і знову. За четвертим разом хтось із співробітників військового комісаріату «змилувався» і підказав: «Якби ж у Вас хоча б не друга, а третя група…».
Лікарів, щоправда, довелося неабияк вмовляти – проте вже за кілька днів наш герой мав таки «третю групу» і був призваний до війська!
Аби прочитати історію повністю, натисніть на заголовок
«На 100% готові», – керівник волинського прикордонного загону про можливий наступ з боку Білорусі
Начальник прикордонного волинського загону переконує: до наступу з боку Білорусі на 100% готові.
«Були готові ще до 24 лютого цього року. До відбиття повномасштабного вторгнення ворога, знищення його живої сили, а також техніки в цілому. Провели серйозний комплекс серйозних заходів спільно з обласною військовою адміністрацією, районними адміністраціями, територіальними громадами. Будь-що, що могло сприяти проникненню ворога, було знищено. Проведено ряд інших необхідних робіт», – запевнив Сергій Лозінський.
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