Ліквідовані два найкращі пілоти Росії: Добрі новини від ВолиньPost за 27 липня

Не варто фокусуватися на сумних звістках, адже вони не додають нам бойового духу. Із запалом в очах та вогнем у серці продовжуємо боронити рідну землю вже сто п'ятдесят четверту добу. І впродовж п'ятьох місяців на інформаційному фронті – не без добрих новин. Щоправда, білоруси ніяк не вгамуються, однак наші захисники переконують: готові на 100%!Сполучені Штати докладають зусиль, аби якомога швидше передати Україні озброєння й техніку, у тому числі системи HIMARS, з останнього пакета оборонної допомоги, про який було заявлено минулого тижня.Вперше в історії української благодійності волонтери зібрали кошти на придбання безпілотного авіаційного комплексу Bayraktar TB2, загальною вартістю 16 502 450 доларів США.Двох із найкращих пілотів Путіна було вбито ракетою HIMARS в Україні, поки російське керівництво розповідає, що вони нічого не змінюють на фронті. 41-річний, льотчик-винищувач у званні підполковника, загинув унаслідок обстрілу його кортежу високоточною реактивною артилерією в Донецьку 8 липня. Вважається, що внаслідок того ж таки нападу загинув 54-річний полковник, також льотчик-винищувач.Троє спортсменів завоювали медалі різного гатунку.на дистанції 1500 метрів була найкращою і виборола золото, скороходна дистанції 5000 метрів завоював срібло, ана тій самій дистанції завоював бронзу.Добра статистика! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.07 орієнтовно склали:особового складу – близько 40070 (+200) осіб,танків ‒ 1738 (+1) од,бойових броньованих машин ‒ 3971 (+12) од,артилерійських систем– 883 (+3) од,РСЗВ - 258 (+0) од,засобів ППО - 117 (+0) од,літаків– 222 (+0) од,гелікоптерів – 190 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 726 (+4),крилатих ракет - 174 (+0),кораблів/катерів - 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн - 2847 (+12) од,спеціальної техніки - 75 (+0).Представники громади Святого Стефана в селі Усичі Луцького районного деканату звернулися до митрополита Луцького і Волинськогоз проханням прийняти в ПЦУ.Станом на 26 липня 39 парафій приєдналися до Волинської єпархії після початку повномасштабної війни Росії проти України і загалом 120 – після одержання Томосу про визнання автокефалії української церкви.У Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі успішно провели першу аутологічну трансплантацію стовбурових клітин кісткового мозку дитині. Такі операції для порятунку дітей з усіх західних областей України у Центрі планують проводити регулярно.«Ми успішно виконали першу у Львові аутологічну трансплантацію стовбурових клітин кісткового мозку дитині. Дякуємо нашій маленькій пацієнтці за терплячість, а її сім'ї та усім нашим залученим колегам за довіру до нас. Це чудове завершення грандіозного проекту з Fondazione Rosa Pristina, Soleterre Onlus та БФ "Запорука" та водночас початок нового - ми не зупиняємось, незважаючи на труднощі», - повідомив керівник клініки дитячої онкології та трансплантації кісткового мозкуАби відзначити учасників українського музичного колективу "Тріо Маренич", народних артистів України за високу професійну майстерність, значний особистий внесок у розвиток культури, популяризацію українського музичного мистецтва в Україні та за її межами звання отримали:та2013-го року в руках у цього чоловіка вибухнула каністра з бензином. Обгоріло три чверті поверхні тіла. Після тривалого лікування та реабілітації пан Валерій одержав другу групу інвалідності.А за рік – 2014-го – в Україні почалася війна. І Валерій Віталійович… вирішив іти захищати Батьківщину!«Чоловіче, чи Ви здуріли – на війну з другою групою інвалідності?!», – сказали йому у військкоматі.Проте невгамовний чоловік приходив знову і знову. За четвертим разом хтось із співробітників військового комісаріату «змилувався» і підказав: «Якби ж у Вас хоча б не друга, а третя група…».Лікарів, щоправда, довелося неабияк вмовляти – проте вже за кілька днів наш герой мав таки «третю групу» і був призваний до війська!Начальник прикордонного волинського загону переконує: до наступу з боку Білорусі на 100% готові.«Були готові ще до 24 лютого цього року. До відбиття повномасштабного вторгнення ворога, знищення його живої сили, а також техніки в цілому. Провели серйозний комплекс серйозних заходів спільно з обласною військовою адміністрацією, районними адміністраціями, територіальними громадами. Будь-що, що могло сприяти проникненню ворога, було знищено. Проведено ряд інших необхідних робіт», – запевнив