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40 тисяч солдатів Росія втратила у загарбницькій війні

40 тисяч солдатів Росія втратила у загарбницькій війні
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила 40070 вояків.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.07 орієнтовно склали:

особового складу – близько 40070 (+200) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1738 (+1) од,
бойових броньованих машин ‒ 3971 (+12) од,
артилерійських систем– 883 (+3) од,
РСЗВ - 258 (+0) од,
засоби ППО - 117 (+0) од,
літаків– 222 (+0) од,
гелікоптерів – 190 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 726 (+4),
крилаті ракети - 174 (+0),
кораблі /катери - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2847 (+12) од,
спеціальна техніка - 75 (+0).

Зазначається, що найбільших втрат минулої доби противник зазнав на Криворізькому напрямку.

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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