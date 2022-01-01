40 тисяч солдатів Росія втратила у загарбницькій війні





Про це



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.07 орієнтовно склали:



особового складу – близько 40070 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1738 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 3971 (+12) од,

артилерійських систем– 883 (+3) од,

РСЗВ - 258 (+0) од,

засоби ППО - 117 (+0) од,

літаків– 222 (+0) од,

гелікоптерів – 190 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 726 (+4),

крилаті ракети - 174 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2847 (+12) од,

спеціальна техніка - 75 (+0).



Зазначається, що найбільших втрат минулої доби противник зазнав на Криворізькому напрямку.



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила 40070 вояків.Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.07 орієнтовно склали:особового складу – близько 40070 (+200) осіб ліквідовано,танків ‒ 1738 (+1) од,бойових броньованих машин ‒ 3971 (+12) од,артилерійських систем– 883 (+3) од,РСЗВ - 258 (+0) од,засоби ППО - 117 (+0) од,літаків– 222 (+0) од,гелікоптерів – 190 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 726 (+4),крилаті ракети - 174 (+0),кораблі /катери - 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн - 2847 (+12) од,спеціальна техніка - 75 (+0).Зазначається, що найбільших втрат минулої доби противник зазнав на Криворізькому напрямку.Дані уточнюються.

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