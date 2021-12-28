На Волині – ДТП: постраждав семирічний хлопчик

На Волині – ДТП: постраждав семирічний хлопчик
Учора, 26 липня, на вулиці Жовтнева, що у селі Світязь, трапилася дорожньо-транспортна пригода.

Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Відомо, що 45-річний водій рейсового автобуса Mercedes-Benz, сполученням «Луцьк – Хрипськ», збив велосипедиста, 7-річного місцевого хлопця.

Дитина їхала у попутному напрямку смугою зустрічного руху. Зі слів водія, велосипедист раптово виїхав на смугу руху автобуса.

На Волині – ДТП: постраждав семирічний хлопчик


Унаслідок автопригоди малолітнього із важкими травмами шпиталізували.

Зауважують, що водій автобуса був тверезий.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що заподіяло тяжке тілесне ушкодження.

Під час досудового розслідування слідчі з’ясують усі обставини ДТП. Слідство триває.



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Теги: Волинь, ДТП, Світязь, Шацьк
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