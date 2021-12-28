На Волині – ДТП: постраждав семирічний хлопчик





Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.



Відомо, що 45-річний водій рейсового автобуса Mercedes-Benz, сполученням «Луцьк – Хрипськ», збив велосипедиста, 7-річного місцевого хлопця.



Дитина їхала у попутному напрямку смугою зустрічного руху. Зі слів водія, велосипедист раптово виїхав на смугу руху автобуса.







Унаслідок автопригоди малолітнього із важкими травмами шпиталізували.



Зауважують, що водій автобуса був тверезий.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що заподіяло тяжке тілесне ушкодження.



Під час досудового розслідування слідчі з’ясують усі обставини ДТП. Слідство триває.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 26 липня, на вулиці Жовтнева, що у селі Світязь, трапилася дорожньо-транспортна пригода.Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Відомо, що 45-річний водій рейсового автобуса Mercedes-Benz, сполученням «Луцьк – Хрипськ», збив велосипедиста, 7-річного місцевого хлопця.Дитина їхала у попутному напрямку смугою зустрічного руху. Зі слів водія, велосипедист раптово виїхав на смугу руху автобуса.Унаслідок автопригоди малолітнього із важкими травмами шпиталізували.Зауважують, що водій автобуса був тверезий.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що заподіяло тяжке тілесне ушкодження.Під час досудового розслідування слідчі з’ясують усі обставини ДТП. Слідство триває.

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