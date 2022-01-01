На Волині ще одна парафія перейшла до ПЦУ
Сьогодні, 10:53
Представники громади Святого Стефана в селі Усичі Луцького районного деканату звернулися до митрополита Луцького і Волинського Михаїла з проханням прийняти в ПЦУ.
Про це повідомляє Волинська єпархія ПЦУ.
Перед цим у селі провели парафіяльні збори щодо виходу парафії з УПЦ МП і возз’єднання з Православною церквою України – більшість мирян підтримала зміну релігійного центру.
Станом на 26 липня 39 парафій приєдналися до Волинської єпархії після початку повномасштабної війни Росії проти України і загалом 120 – після одержання Томосу про визнання автокефалії української церкви.
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Про це повідомляє Волинська єпархія ПЦУ.
Перед цим у селі провели парафіяльні збори щодо виходу парафії з УПЦ МП і возз’єднання з Православною церквою України – більшість мирян підтримала зміну релігійного центру.
Станом на 26 липня 39 парафій приєдналися до Волинської єпархії після початку повномасштабної війни Росії проти України і загалом 120 – після одержання Томосу про визнання автокефалії української церкви.
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