На Волині ще одна парафія перейшла до ПЦУ

На Волині ще одна парафія перейшла до ПЦУ
Представники громади Святого Стефана в селі Усичі Луцького районного деканату звернулися до митрополита Луцького і Волинського Михаїла з проханням прийняти в ПЦУ.

Про це повідомляє Волинська єпархія ПЦУ.

Перед цим у селі провели парафіяльні збори щодо виходу парафії з УПЦ МП і возз’єднання з Православною церквою України – більшість мирян підтримала зміну релігійного центру.

Станом на 26 липня 39 парафій приєдналися до Волинської єпархії після початку повномасштабної війни Росії проти України і загалом 120 – після одержання Томосу про визнання автокефалії української церкви.

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Теги: Усичі, ПЦУ, церква
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