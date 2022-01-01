За сприяння спілки журналістів для ЗСУ придбали рації, збір коштів триває

За сприяння спілки журналістів для ЗСУ придбали рації, збір коштів триває
Для підшефної 2-ої роти, де служить журналіст, очільник Журналістського фонду Національної спілки журналістів України Дмитро Богуславський, волонтерка з Білої Церкви Аліна Резчик придбала дві рації. 55 тисяч гривень удалося зібрати за сприяння НСЖУ.

Про це інформують на сайті спілки.

– Хочу подякувати всім понад 50 людям, хто приєднався до збирання коштів для наших хлопців. Люди, ви мегакруті! – сказала в коментарі пресслужбі НСЖУ волонтерка. – Робімо все можливе, щоб уберегти наших хлопців, щоб їм легше воювалося з тими покидьками, які посягнули на нашу Україну і на наше життя!

За сприяння спілки журналістів для ЗСУ придбали рації, збір коштів триває


На жаль, через збільшення вартості долара ціни на рації також зросли. Тож замість запланованих 4-8 апаратів удалося придбати тільки 2. Крім того, це не «Motorola», а її аналог. Аліна Резчик дякує продавцям за зроблені максимальні знижки. Привезти подарунки бійцям волонтерка планує вже найближчими днями.

– Для нас, журналістів, допомогти підрозділу, в якому воює колега, – справа честі, – переконаний голова НСЖУ Сергій Томіленко. – Збір коштів триває, бо хлопцям потрібні ще рації. Закликаю всіх долучитися до цієї справи, бо потреба в раціях у бійців велика.

Реквізити для допомоги такі:

5375414116232710 Монобанк. Резчик Аліна Анатоліївна

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Теги: Допомога ЗСУ, збір коштів, НСЖУ, волонтери, війна
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