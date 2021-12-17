У Львові успішно провели першу трансплантацію кісткового мозку 3-річній дівчинці з Волині





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«Ми успішно виконали першу у Львові аутологічну трансплантацію стовбурових клітин кісткового мозку дитині. Дякуємо нашій маленькій пацієнтці за терплячість, а її сім'ї та усім нашим залученим колегам за довіру до нас. Це чудове завершення грандіозного проекту з Fondazione Rosa Pristina, Soleterre Onlus та БФ "Запорука" та водночас початок нового - ми не зупиняємось, незважаючи на труднощі», - повідомив керівник клініки дитячої онкології та трансплантації кісткового мозку Роман Кізима.



Заступниця директора Центру Олена Козлова уточнила ZAXID.NET, що пересадку кісткового мозку провели два тижні тому, але доки не було підтвердження, що клітини прижилися, про цю трансплантацію не повідомляли. Вчора отримали підтвердження про те, що мозок прижився, тож перша пересадка кісткового мозку дитині є успішна.



Першою пацієнткою, якій у Львові пересадили кістковий мозок, стала трирічна дівчинка з Волині. До трансплантації дівчинка тривалий час боролася з пухлиною головного мозку. У 2021 її прооперували нейрохірурги у Луцьку і дівчинка отримувала хіміотерапію. Втім, цілком одужати їй могла допомогти лише трансплантація кісткового мозку. Донором стовбурових клітин була сама дівчинка – їй трансплантували власні клітини. Забір клітин відбувся 10 червня, а 11 липня їй пересадили стовбурові клітини.



До слова, клініку, у якій провели трансплантацію кісткового мозку, у Львові відкрили у лютому цього року. Навесні цього року Центр включили у пілотний проект МОЗ з трансплантації кісткового мозку, а це означає, що такі пересадки для пацієнтів є безкоштовні, їх лікарні оплачує держава.



Першу трансплантацію планували провести ще навесні 2022 року, але війна дещо змінила плани і її провели влітку.



Трансплантація кісткового мозку підвищує ефективність лікування раку, а інколи є єдиною можливістю вилікувати дитину. Щороку лише на Львівщині близько 10 дітей потребують пересадки кісткового мозку. Приблизно така ж кількість дітей є і в інших областях Західної України. У Львові будуть проводити пересадки дітям зі всього західного регіону.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі успішно провели першу аутологічну трансплантацію стовбурових клітин кісткового мозку дитині. Такі операції для порятунку дітей з усіх західних областей України у Центрі планують проводити регулярно.Про це пише ZAXID.NET «Ми успішно виконали першу у Львові аутологічну трансплантацію стовбурових клітин кісткового мозку дитині. Дякуємо нашій маленькій пацієнтці за терплячість, а її сім'ї та усім нашим залученим колегам за довіру до нас. Це чудове завершення грандіозного проекту з Fondazione Rosa Pristina, Soleterre Onlus та БФ "Запорука" та водночас початок нового - ми не зупиняємось, незважаючи на труднощі», - повідомив керівник клініки дитячої онкології та трансплантації кісткового мозкуЗаступниця директора Центрууточнила ZAXID.NET, що пересадку кісткового мозку провели два тижні тому, але доки не було підтвердження, що клітини прижилися, про цю трансплантацію не повідомляли. Вчора отримали підтвердження про те, що мозок прижився, тож перша пересадка кісткового мозку дитині є успішна.Першою пацієнткою, якій у Львові пересадили кістковий мозок, стала трирічна дівчинка з Волині. До трансплантації дівчинка тривалий час боролася з пухлиною головного мозку. У 2021 її прооперували нейрохірурги у Луцьку і дівчинка отримувала хіміотерапію. Втім, цілком одужати їй могла допомогти лише трансплантація кісткового мозку. Донором стовбурових клітин була сама дівчинка – їй трансплантували власні клітини. Забір клітин відбувся 10 червня, а 11 липня їй пересадили стовбурові клітини.До слова, клініку, у якій провели трансплантацію кісткового мозку, у Львові відкрили у лютому цього року. Навесні цього року Центр включили у пілотний проект МОЗ з трансплантації кісткового мозку, а це означає, що такі пересадки для пацієнтів є безкоштовні, їх лікарні оплачує держава.Першу трансплантацію планували провести ще навесні 2022 року, але війна дещо змінила плани і її провели влітку.Трансплантація кісткового мозку підвищує ефективність лікування раку, а інколи є єдиною можливістю вилікувати дитину. Щороку лише на Львівщині близько 10 дітей потребують пересадки кісткового мозку. Приблизно така ж кількість дітей є і в інших областях Західної України. У Львові будуть проводити пересадки дітям зі всього західного регіону.

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