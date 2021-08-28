На Волині тривають жнива: аграрії обмолотили 60% площ ріпаку





Про це розповів Олександр Книш.



На полях у селі Городище Луцького району комбайни в полі понад тиждень. Тут збирають ріпак. Комбайнер Сергій Самчик каже: це його шості жнива. Працюють з 8-ї ранку до 10-ї години вечора.



Обмолочене насіння висипають на машину та везуть до складів. Щоб визначити вологість, частину беруть на пробу, – розповідає лаборантка Дарина Матвійчук. З її слів, хороша погода сприяє проведенню жнив. Відсутність дощів мінімізує затрати на досушування урожаю.



Щороку обробляють понад десять тисяч гектарів землі, – каже керівник сільгосптовариства Анатолій Никонюк. Ці жнива, – говорить, – складні.



"Піднявся курс і зараз вартість мінеральних добрив, пального, запчастин підскочили на 30%. А наша продукція у два рази дешевша, та й ніхто ще не купує. А я не знаю чим доведеться зарплату платити, податки", – розповідає аграрій.



Комбайни сільгосппідприємства допомагають збирати урожай селянам-одноосібникам. 40 сотих пшениці змолотив житель села Чаруків Анатолій Струков. На подвір'я все привезли, врожаєм задоволений, – каже чоловік.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ріпаку на Волині зібрали на площі понад 30 тисяч гектарів. Це близько 60% від загальної площі посівів в області. Урожайність десь в районі трьох тонн з гектара, це на рівні попередніх років.Про це розповів Суспільному керівник відділу рослинництва обласного управління агропромислового розвиткуНа полях у селі Городище Луцького району комбайни в полі понад тиждень. Тут збирають ріпак. Комбайнеркаже: це його шості жнива. Працюють з 8-ї ранку до 10-ї години вечора.Обмолочене насіння висипають на машину та везуть до складів. Щоб визначити вологість, частину беруть на пробу, – розповідає лаборантка. З її слів, хороша погода сприяє проведенню жнив. Відсутність дощів мінімізує затрати на досушування урожаю.Щороку обробляють понад десять тисяч гектарів землі, – каже керівник сільгосптовариства Анатолій Никонюк. Ці жнива, – говорить, – складні."Піднявся курс і зараз вартість мінеральних добрив, пального, запчастин підскочили на 30%. А наша продукція у два рази дешевша, та й ніхто ще не купує. А я не знаю чим доведеться зарплату платити, податки", – розповідає аграрій.Комбайни сільгосппідприємства допомагають збирати урожай селянам-одноосібникам. 40 сотих пшениці змолотив житель села Чаруків. На подвір'я все привезли, врожаєм задоволений, – каже чоловік.

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