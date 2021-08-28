На Волині тривають жнива: аграрії обмолотили 60% площ ріпаку
Сьогодні, 12:30
Ріпаку на Волині зібрали на площі понад 30 тисяч гектарів. Це близько 60% від загальної площі посівів в області. Урожайність десь в районі трьох тонн з гектара, це на рівні попередніх років.
Про це розповів Суспільному керівник відділу рослинництва обласного управління агропромислового розвитку Олександр Книш.
На полях у селі Городище Луцького району комбайни в полі понад тиждень. Тут збирають ріпак. Комбайнер Сергій Самчик каже: це його шості жнива. Працюють з 8-ї ранку до 10-ї години вечора.
Обмолочене насіння висипають на машину та везуть до складів. Щоб визначити вологість, частину беруть на пробу, – розповідає лаборантка Дарина Матвійчук. З її слів, хороша погода сприяє проведенню жнив. Відсутність дощів мінімізує затрати на досушування урожаю.
Щороку обробляють понад десять тисяч гектарів землі, – каже керівник сільгосптовариства Анатолій Никонюк. Ці жнива, – говорить, – складні.
"Піднявся курс і зараз вартість мінеральних добрив, пального, запчастин підскочили на 30%. А наша продукція у два рази дешевша, та й ніхто ще не купує. А я не знаю чим доведеться зарплату платити, податки", – розповідає аграрій.
Комбайни сільгосппідприємства допомагають збирати урожай селянам-одноосібникам. 40 сотих пшениці змолотив житель села Чаруків Анатолій Струков. На подвір'я все привезли, врожаєм задоволений, – каже чоловік.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це розповів Суспільному керівник відділу рослинництва обласного управління агропромислового розвитку Олександр Книш.
На полях у селі Городище Луцького району комбайни в полі понад тиждень. Тут збирають ріпак. Комбайнер Сергій Самчик каже: це його шості жнива. Працюють з 8-ї ранку до 10-ї години вечора.
Обмолочене насіння висипають на машину та везуть до складів. Щоб визначити вологість, частину беруть на пробу, – розповідає лаборантка Дарина Матвійчук. З її слів, хороша погода сприяє проведенню жнив. Відсутність дощів мінімізує затрати на досушування урожаю.
Щороку обробляють понад десять тисяч гектарів землі, – каже керівник сільгосптовариства Анатолій Никонюк. Ці жнива, – говорить, – складні.
"Піднявся курс і зараз вартість мінеральних добрив, пального, запчастин підскочили на 30%. А наша продукція у два рази дешевша, та й ніхто ще не купує. А я не знаю чим доведеться зарплату платити, податки", – розповідає аграрій.
Комбайни сільгосппідприємства допомагають збирати урожай селянам-одноосібникам. 40 сотих пшениці змолотив житель села Чаруків Анатолій Струков. На подвір'я все привезли, врожаєм задоволений, – каже чоловік.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Не платити зарплату никонюку не звикати. Ще багато хто його згадує не тихим злим словом
Вибір редактора
Останні новини
На Волині тривають жнива: аграрії обмолотили 60% площ ріпаку
Сьогодні, 12:30
Ударив сина ножем у живіт: лучанина підозрюють у злочині
Сьогодні, 12:25
У Львові успішно провели першу трансплантацію кісткового мозку 3-річній дівчинці з Волині
Сьогодні, 12:10
Медіа