Ударив сина ножем у живіт: лучанина підозрюють у злочині

Ударив сина ножем у живіт: лучанина підозрюють у злочині
Учора, 26 липня, близько 22 години, під час розпиття спиртних напоїв, у батька з сином виник словесний конфлікт на побутовому ґрунті. В результаті суперечки чоловік наніс своєму 20-річному сину удар ножем у живіт.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Потерпілого з отриманими тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.

На місці події працювала слідчо-оперативна група, яка вилучила усі докази по справі, зокрема й знаряддя злочину. Зловмисника затримали у порядку ст. 208 КПК України, йому вже оголошено про підозру за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Нападнику загрожує до 8 років ув’язнення.

Досудове розслідування триває.

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Теги: Злочин, поліція, тілесні ушкодження
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