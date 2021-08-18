Ударив сина ножем у живіт: лучанина підозрюють у злочині
Сьогодні, 12:25
Учора, 26 липня, близько 22 години, під час розпиття спиртних напоїв, у батька з сином виник словесний конфлікт на побутовому ґрунті. В результаті суперечки чоловік наніс своєму 20-річному сину удар ножем у живіт.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Потерпілого з отриманими тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.
На місці події працювала слідчо-оперативна група, яка вилучила усі докази по справі, зокрема й знаряддя злочину. Зловмисника затримали у порядку ст. 208 КПК України, йому вже оголошено про підозру за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Нападнику загрожує до 8 років ув’язнення.
Досудове розслідування триває.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Потерпілого з отриманими тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.
На місці події працювала слідчо-оперативна група, яка вилучила усі докази по справі, зокрема й знаряддя злочину. Зловмисника затримали у порядку ст. 208 КПК України, йому вже оголошено про підозру за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Нападнику загрожує до 8 років ув’язнення.
Досудове розслідування триває.
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