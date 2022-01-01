У Луцьку під час комендантської години затримали двох п`яних водіїв
Сьогодні, 10:07
У Луцьку затримали у комендантську годину двох п`яних водіїв.
Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Волині.
Одного з водіїв зупинили на вулиці Глушець, який керував автомобілем BMW під час дії комендантської години. Під час перевірки документів поліцейські виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Від проходження огляду відмовився, почав себе неадекватно поводити та своїми діями міг завдати шкоди присутнім. Порушника затримали та застосували кайданки.
Іншого ж керманича, який керував автомобілем Volkswagen зупинили на проспекті Відродження, також під час дії комендантської години. І також з ознаками сп’яніння. Результат огляду показав — 1. 73 проміле, що перевищило допустиму норму у 9 разів.
На правопорушників патрульні склали протоколи за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння).
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Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Волині.
Одного з водіїв зупинили на вулиці Глушець, який керував автомобілем BMW під час дії комендантської години. Під час перевірки документів поліцейські виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Від проходження огляду відмовився, почав себе неадекватно поводити та своїми діями міг завдати шкоди присутнім. Порушника затримали та застосували кайданки.
Іншого ж керманича, який керував автомобілем Volkswagen зупинили на проспекті Відродження, також під час дії комендантської години. І також з ознаками сп’яніння. Результат огляду показав — 1. 73 проміле, що перевищило допустиму норму у 9 разів.
На правопорушників патрульні склали протоколи за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння).
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