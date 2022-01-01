Від рук російських окупантів загинув волинянин Василь Арсенік
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23 липня біля населеного пункту Берестове Донецької області загинув ковельчанин Арсенік Василь Миколайович, 1978 року народження.
Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
"Сьогодні, 27 липня о 10:00 від вулиці Олени Пчілки, по вулиці Незалежності і до вулиці Луцької проводжаємо Героя до його рідної домівки.
О 13:00 — чин похорону в Свято-Благовіщенському соборі.
О 14:00 - 14:15 — громадянська панахида в центрі на площі Героїв Майдану. Схиляємо голови перед пам‘яттю Героя Василя Арсеніка", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!
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Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
"Сьогодні, 27 липня о 10:00 від вулиці Олени Пчілки, по вулиці Незалежності і до вулиці Луцької проводжаємо Героя до його рідної домівки.
О 13:00 — чин похорону в Свято-Благовіщенському соборі.
О 14:00 - 14:15 — громадянська панахида в центрі на площі Героїв Майдану. Схиляємо голови перед пам‘яттю Героя Василя Арсеніка", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!
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