Від рук російських окупантів загинув волинянин Василь Арсенік

Арсенік Василь Миколайович, 1978 року народження.



Про це Ігор Чайка.



"Сьогодні, 27 липня о 10:00 від вулиці Олени Пчілки, по вулиці Незалежності і до вулиці Луцької проводжаємо Героя до його рідної домівки.



О 13:00 — чин похорону в Свято-Благовіщенському соборі.



О 14:00 - 14:15 — громадянська панахида в центрі на площі Героїв Майдану. Схиляємо голови перед пам‘яттю Героя Василя Арсеніка", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 23 липня біля населеного пункту Берестове Донецької області загинув ковельчанин, 1978 року народження.Про це повідомив Ковельський міський голова"Сьогодні, 27 липня о 10:00 від вулиці Олени Пчілки, по вулиці Незалежності і до вулиці Луцької проводжаємо Героя до його рідної домівки.О 13:00 — чин похорону в Свято-Благовіщенському соборі.О 14:00 - 14:15 — громадянська панахида в центрі на площі Героїв Майдану. Схиляємо голови перед пам‘яттю Героя Василя Арсеніка", - йдеться в повідомленні.

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