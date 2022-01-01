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Від рук російських окупантів загинув волинянин Василь Арсенік

Від рук російських окупантів загинув волинянин Василь Арсенік
23 липня біля населеного пункту Берестове Донецької області загинув ковельчанин Арсенік Василь Миколайович, 1978 року народження.

Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.

"Сьогодні, 27 липня о 10:00 від вулиці Олени Пчілки, по вулиці Незалежності і до вулиці Луцької проводжаємо Героя до його рідної домівки.

О 13:00 — чин похорону в Свято-Благовіщенському соборі.

О 14:00 - 14:15 — громадянська панахида в центрі на площі Героїв Майдану. Схиляємо голови перед пам‘яттю Героя Василя Арсеніка", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!



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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь, Ковель, воїн
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