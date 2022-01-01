У ЗСУ підтвердили удар по Антонівському мосту й розкрили перші деталі





Цю інформацію підтвердила в ефірі телемарафону керівник прес-центру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, пише



Вона підкреслила, що українська армія цінує все, що є в нашій країні, тому не руйнує інфраструктуру, а руйнує плани ворога.



"Робота нашої артилерії настільки делікатна і ювелірна, що вона більше спрямована на деморалізацію <російського> війська", - сказала Гуменюк.



"Удари по мосту були, але вони були філігранні", - додала спікер.



За словами Гуменюк, ЗСУ тримають під вогневим контролем стратегічно важливі для ворога логістичні й транспортні шляхи.



Вона також натякнула, що гарні новини з Херсонщини будуть надходити й надалі.



"У нас все йде вперед. Ми рушаємо за тими стратегічними напрямками, які собі позначили. І нікому нас не зупинити, навіть ворогу", - запевнила вона.



Нагадаємо, що вночі в окупованому Херсоні пролунали потужні вибухи. Повідомлялося про успішну атаку ЗСУ по Антонівському мосту.



Українські військові вдарили по Антонівському мосту в окупованому Херсоні, який пов'язує місто з лівим берегом Дніпра.



У британській розвідці називають основною вразливістю російської армії на Херсонщині саме Антонівський міст. Саме тому контроль над переправами через Дніпро може стати ключовим фактором у бойових діях у Херсонській області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні сили України завдали точкових ударів по Антонівському мосту біля окупованого Херсона.Цю інформацію підтвердила в ефірі телемарафону керівник прес-центру сил оборони півдня України, пише УНІАН Вона підкреслила, що українська армія цінує все, що є в нашій країні, тому не руйнує інфраструктуру, а руйнує плани ворога."Робота нашої артилерії настільки делікатна і ювелірна, що вона більше спрямована на деморалізацію <російського> війська", - сказала Гуменюк."Удари по мосту були, але вони були філігранні", - додала спікер.За словами Гуменюк, ЗСУ тримають під вогневим контролем стратегічно важливі для ворога логістичні й транспортні шляхи.Вона також натякнула, що гарні новини з Херсонщини будуть надходити й надалі."У нас все йде вперед. Ми рушаємо за тими стратегічними напрямками, які собі позначили. І нікому нас не зупинити, навіть ворогу", - запевнила вона.Нагадаємо, що вночі в окупованому Херсоні пролунали потужні вибухи. Повідомлялося про успішну атаку ЗСУ по Антонівському мосту.Українські військові вдарили по Антонівському мосту в окупованому Херсоні, який пов'язує місто з лівим берегом Дніпра.У британській розвідці називають основною вразливістю російської армії на Херсонщині саме Антонівський міст. Саме тому контроль над переправами через Дніпро може стати ключовим фактором у бойових діях у Херсонській області.

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