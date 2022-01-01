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У ЗСУ підтвердили удар по Антонівському мосту й розкрили перші деталі

У ЗСУ підтвердили удар по Антонівському мосту й розкрили перші деталі
Збройні сили України завдали точкових ударів по Антонівському мосту біля окупованого Херсона.

Цю інформацію підтвердила в ефірі телемарафону керівник прес-центру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, пише УНІАН.

Вона підкреслила, що українська армія цінує все, що є в нашій країні, тому не руйнує інфраструктуру, а руйнує плани ворога.

"Робота нашої артилерії настільки делікатна і ювелірна, що вона більше спрямована на деморалізацію <російського> війська", - сказала Гуменюк.

"Удари по мосту були, але вони були філігранні", - додала спікер.

За словами Гуменюк, ЗСУ тримають під вогневим контролем стратегічно важливі для ворога логістичні й транспортні шляхи.

Вона також натякнула, що гарні новини з Херсонщини будуть надходити й надалі.

"У нас все йде вперед. Ми рушаємо за тими стратегічними напрямками, які собі позначили. І нікому нас не зупинити, навіть ворогу", - запевнила вона.

Нагадаємо, що вночі в окупованому Херсоні пролунали потужні вибухи. Повідомлялося про успішну атаку ЗСУ по Антонівському мосту.

Українські військові вдарили по Антонівському мосту в окупованому Херсоні, який пов'язує місто з лівим берегом Дніпра.

У британській розвідці називають основною вразливістю російської армії на Херсонщині саме Антонівський міст. Саме тому контроль над переправами через Дніпро може стати ключовим фактором у бойових діях у Херсонській області.

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Теги: Росія, Україна, війна
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