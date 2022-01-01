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Росіяни обстріляли Харків ракетами С-300, є поранені, – мер

Росіяни обстріляли Харків ракетами С-300, є поранені, – мер
Вночі 27 липня окупанти обстріляли ракетами Харків.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"О 4:25 обстріл Індустріального району Харкова. Два прильоти ракетами С-300. Внаслідок обстрілу постраждали люди. Є поранені, шестеро людей. Всіми зараз займаються наші лікарі. Був ще ранковий приліт до Новобаварського району. Там, на щастя, без постраждалих та без пожежі. Але вибиті вікна у житловому будинку", -йдеться в повідомленні.

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Теги: Росія, Україна, війна
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