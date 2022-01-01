Захищаючи Україну, загинув воїн з Волині Владислав Воронюк





Про це



Захищаючи Україну загинув ківерчанин Воронюк Владислав Васильович, 1995 року народження.



Військовослужбовець загинув у результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Яковлівка Донецької області.



Інформацію про загибель волинянина підтвердили у Волинській ОВА.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким загиблого.



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