Захищаючи Україну, загинув воїн з Волині Владислав Воронюк

Захищаючи Україну, загинув воїн з Волині Владислав Воронюк
Волинь втратила ще одного сина на російсько-українській війні. Загинув житель міста Ківерці.

Про це повідомили у Ківерцівській міській раді.

Захищаючи Україну загинув ківерчанин Воронюк Владислав Васильович, 1995 року народження.

Військовослужбовець загинув у результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Яковлівка Донецької області.

Інформацію про загибель волинянина підтвердили у Волинській ОВА.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким загиблого.

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Теги: Волинь, смерть, війна, Ківерці
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