Захищаючи Україну, загинув воїн з Волині Владислав Воронюк
Сьогодні, 09:18
Волинь втратила ще одного сина на російсько-українській війні. Загинув житель міста Ківерці.
Про це повідомили у Ківерцівській міській раді.
Захищаючи Україну загинув ківерчанин Воронюк Владислав Васильович, 1995 року народження.
Військовослужбовець загинув у результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Яковлівка Донецької області.
Інформацію про загибель волинянина підтвердили у Волинській ОВА.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким загиблого.
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Про це повідомили у Ківерцівській міській раді.
Захищаючи Україну загинув ківерчанин Воронюк Владислав Васильович, 1995 року народження.
Військовослужбовець загинув у результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Яковлівка Донецької області.
Інформацію про загибель волинянина підтвердили у Волинській ОВА.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким загиблого.
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