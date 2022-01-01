Учасники легендарного гурту «Тріо Маренич» стали почесними громадянами Луцька





Про це



За вірність військовій присязі, особисту мужність, самовідданість та героїзм, виявлені під час виконання бойових завдань в зоні проведення антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил на сході України, за вагомий особистий внесок у забезпечення суверенітету і територіальної цілісності України, та за пропозицією громадської організації “Члени родин загиблих в АТО "Надія" звання "Почесний громадянин Луцької міської територіальної громади", на жаль, посмертно присвоєно Сулимі Сергію Олексійовичу, загиблому учаснику антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил на сході України.



Окрім того, аби відзначити учасників українського музичного колективу "Тріо Маренич", народних артистів України за високу професійну майстерність, значний особистий внесок у розвиток культури, популяризацію українського музичного мистецтва в Україні та за її межами звання отримали: Валерій Маренич, Антоніна Маренич та Світлана Маренич.



Довідково:



«Тріо Маренич» – луцький музичний колектив, що виконував пісні в народному стилі в основному українською мовою. У репертуарі гурту були як народні, так і авторські пісні, у тому числі власні твори. Багато з народних пісень аранжували учасники групи, в основному Антоніна Маренич. Антоніна — сестра Світлани та дружина Валерія.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 27 липня, під час пленарного засідання 33-ї сесії міської ради депутати присвоїли звання "Почесний громадянин Луцької міської територіальної громади" чотирьом кандидатам. На жаль, одному із них - посмертно.Про це інформують у пресслужбі Луцькради.За вірність військовій присязі, особисту мужність, самовідданість та героїзм, виявлені під час виконання бойових завдань в зоні проведення антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил на сході України, за вагомий особистий внесок у забезпечення суверенітету і територіальної цілісності України, та за пропозицією громадської організації “Члени родин загиблих в АТО "Надія" звання "Почесний громадянин Луцької міської територіальної громади", на жаль, посмертно присвоєно, загиблому учаснику антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил на сході України.Окрім того, аби відзначити учасників українського музичного колективу "Тріо Маренич", народних артистів України за високу професійну майстерність, значний особистий внесок у розвиток культури, популяризацію українського музичного мистецтва в Україні та за її межами звання отримали:

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