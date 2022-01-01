СБУ викрила ще 5 зрадників, які допомагають Росії на тимчасово окупованих територіях

СБУ викрила ще 5 зрадників, які допомагають Росії на тимчасово окупованих територіях
Співробітники Служби безпеки України встановили особи і зібрали доказову базу відносно ще п’яти колаборантів, які допомагають РФ встановлювати та підтримувати окупаційні режими на Луганщині.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зокрема, слідчі СБУ повідомили про підозру колишній директорці «Центру надання соціальних послуг» Кремінської міської ради, яка в умовах воєнного часу перейшла на бік ворога.

Наразі вона «працює» в окупаційній адміністрації, імітуючи існування соціального захисту населення. Зокрема, бере участь у пропаганді, просуваючи антиукраїнські фейки та кремлівські наративи.

Ще одна зрадниця добровільно обійняла посаду так званого «заступника начальника управління праці та соцзахисту населення адміністрації Сватівського району ЛНР».

Крім того, СБУ задокументувала, що 47-річна мешканка окупованого Луганська очолила «митний пост Мілове» так званого «Державного митного комітету ЛНР».

Окупанти доручили жінці виконувати організаційно-розпорядчі функції та забезпечувати надходження «митних платежів» для їхніх потреб.

Також перед законом постане «банкір», який за пропозицією загарбників очолив відділення псевдооргану «держбанку ЛНР» у селищі Біловодськ.

Наразі він виконує накази російських кураторів щодо запровадження на тимчасово окупованій території «рубльової зони» та імітує існування фінансової системи в терористичній організації «ЛНР».

СБУ зібрала доказову базу і щодо злочинної діяльності так званого «заступника прокурора Марківського району генеральної прокуратури ЛНР».

Задокументували, що 34-річний уродженець РФ, який мешкав у тимчасово окупованому Луганську, добровільно обійняв цю «керівну посаду».

Наразі він служить окупаційному режиму, створеному агресором для придушення спротиву місцевих мешканців і переслідування українських патріотів.

Стосовно усіх цих осіб СБУ проводить досудове розслідування за статтею 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу.

Усі викриті зловмисники обов’язково відповідатимуть перед законом. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.


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Теги: колаборанти, СБУ
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