Україна впроваджує систему моніторингу та контролю поставленої зброї, – Маляр

Ганна Маляр повідомила, що Україна уже кілька місяців як ініціювала, і за участі партнерів запроваджує механізм моніторингу та контролю поставленої зброї, тому будь-які маніпуляції РФ щодо цього не мають сенсу.



Про це повідомила Ганна Маляр, пише



"Західна зброя у наших руках дуже болюче дошкуляє росіянам. Тому ворог використовує всі можливості для дискредитації ЗСУ та підриву довіри партнерів до нас.



Заблокувати постачання озброєння і розколоти міжнародну коаліцію на нашу підтримку – мета чергового інформаційного фронту, розгорнутого Російською Федерацією.



Вуха російського ІПСО стирчать з матеріалів, де Україну звинувачують у контрабанді, перепродажу, втраті, неналежному використанні озброєння, що постачається нам партнерами.



Для цього Росія використовує широкий спектр інструментів інформаційного впливу - афілійованих до неї "лідерів думок", експертів, пресу, політиків не лише в РФ, а й за її межами", - зазначила Маляр.



За словами Маляр, чим більше західна зброя змінюватиме ситуацію на полі бою на користь України, тим істеричніше вестиме себе РФ.



Проте, за словами Маляр, всі зусилля РФ будуть марними.



"Україна вже кілька місяців як першою ініціювала, і зараз, за участі західних партнерів, активно втілює у життя розгалужену систему моніторингу та контролю поставленої нам зброї.



Ці механізми вже запущено і вони з часом тільки вдосконалюватимуться.



Крім міжнародних, державних, відомчих механізмів моніторингу використання західної зброї, в Україні також запроваджено і парламентський контроль у цій чутливій сфері", - сказала вона.



Маляр додала, що:



жодного запиту чи натяку на недовіру від офіційного державного органу партнерів Україна не отримувала.



деякі союзники направили до України представників, які мають можливість спостерігати за використанням наданої ними зброї.



Україна почала імплементовувати натівську систему обліку і контролю логістики LOGFAS ще у 2019 році.



Наразі в Україні пришвидшили процес впровадження LOGFAS і вже проводиться підготовка військових використання цієї системи.



Також впроваджено та використовується модуль інформаційно-аналітичної системи "СОТА" щодо моніторингу постачання Україні озброєння від країн-партнерів.



Він дозволяє контролювати нові поставки озброєння за статусами (наприклад, готово до відвантаження, у дорозі чи отримано ЗСУ) та країнами-надавачами, аналізувати поставки зброї в часовому розрізі, за періодами взяття на озброєння, країнами-надавачами, відповідністю стандартам НАТО, віднесенням до радянських зразків озброєння.



Заступниця міністра додала, що Україна використовує кожну одиницю зброї з розумом.



За її словами, Україна зацікавлена у максимальній прозорості у питаннях постачання західного озброєння.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Заступниця міністра оборониповідомила, що Україна уже кілька місяців як ініціювала, і за участі партнерів запроваджує механізм моніторингу та контролю поставленої зброї, тому будь-які маніпуляції РФ щодо цього не мають сенсу.Про це повідомила Ганна Маляр, пише Українська правда "Західна зброя у наших руках дуже болюче дошкуляє росіянам. Тому ворог використовує всі можливості для дискредитації ЗСУ та підриву довіри партнерів до нас.Заблокувати постачання озброєння і розколоти міжнародну коаліцію на нашу підтримку – мета чергового інформаційного фронту, розгорнутого Російською Федерацією.Вуха російського ІПСО стирчать з матеріалів, де Україну звинувачують у контрабанді, перепродажу, втраті, неналежному використанні озброєння, що постачається нам партнерами.Для цього Росія використовує широкий спектр інструментів інформаційного впливу - афілійованих до неї "лідерів думок", експертів, пресу, політиків не лише в РФ, а й за її межами", - зазначила Маляр.За словами Маляр, чим більше західна зброя змінюватиме ситуацію на полі бою на користь України, тим істеричніше вестиме себе РФ.Проте, за словами Маляр, всі зусилля РФ будуть марними."Україна вже кілька місяців як першою ініціювала, і зараз, за участі західних партнерів, активно втілює у життя розгалужену систему моніторингу та контролю поставленої нам зброї.Ці механізми вже запущено і вони з часом тільки вдосконалюватимуться.Крім міжнародних, державних, відомчих механізмів моніторингу використання західної зброї, в Україні також запроваджено і парламентський контроль у цій чутливій сфері", - сказала вона.Маляр додала, що:жодного запиту чи натяку на недовіру від офіційного державного органу партнерів Україна не отримувала.деякі союзники направили до України представників, які мають можливість спостерігати за використанням наданої ними зброї.Україна почала імплементовувати натівську систему обліку і контролю логістики LOGFAS ще у 2019 році.Наразі в Україні пришвидшили процес впровадження LOGFAS і вже проводиться підготовка військових використання цієї системи.Також впроваджено та використовується модуль інформаційно-аналітичної системи "СОТА" щодо моніторингу постачання Україні озброєння від країн-партнерів.Він дозволяє контролювати нові поставки озброєння за статусами (наприклад, готово до відвантаження, у дорозі чи отримано ЗСУ) та країнами-надавачами, аналізувати поставки зброї в часовому розрізі, за періодами взяття на озброєння, країнами-надавачами, відповідністю стандартам НАТО, віднесенням до радянських зразків озброєння.Заступниця міністра додала, що Україна використовує кожну одиницю зброї з розумом.За її словами, Україна зацікавлена у максимальній прозорості у питаннях постачання західного озброєння.

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