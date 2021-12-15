На Волині трапилася смертельна ДТП
Сьогодні, 00:16
Ввечері 27-го липня на в’їзді у Нововолинськ трапилася смертельна ДТП.
Про це пише БУГ.
За попередніми даними, є жертви. Пошкоджено автомобіль “Опель”.
На місці працюють медики та поліцейські. Рух на в’їзді у місто ускладнений.
Деталі згодом.
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Про це пише БУГ.
За попередніми даними, є жертви. Пошкоджено автомобіль “Опель”.
На місці працюють медики та поліцейські. Рух на в’їзді у місто ускладнений.
Деталі згодом.
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