На Волині трапилася смертельна ДТП

На Волині трапилася смертельна ДТП
Ввечері 27-го липня на в’їзді у Нововолинськ трапилася смертельна ДТП.

Про це пише БУГ.

За попередніми даними, є жертви. Пошкоджено автомобіль “Опель”.

На місці працюють медики та поліцейські. Рух на в’їзді у місто ускладнений.

Деталі згодом.

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Теги: Волинь, Нововолинськ, ДТП
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