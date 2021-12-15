На Волині трапилася смертельна ДТП





Про це пише



За попередніми даними, є жертви. Пошкоджено автомобіль “Опель”.



На місці працюють медики та поліцейські. Рух на в’їзді у місто ускладнений.



Деталі згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ввечері 27-го липня на в’їзді у Нововолинськ трапилася смертельна ДТП.Про це пише БУГ За попередніми даними, є жертви. Пошкоджено автомобіль “Опель”.На місці працюють медики та поліцейські. Рух на в’їзді у місто ускладнений.Деталі згодом.

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