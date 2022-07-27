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США перекидають шість винищувачів F-22 в Польщу

США перекидають шість винищувачів F-22 в Польщу
Військово-повітряні сили США направили з Аляски шість винищувачів п’ятого покоління F-22 до Польщі в межах місії НАТО з охорони повітряного простору країн Альянсу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Пентагону Stars and Stripes.

У ніч вівторка винищувачі прибули на базу Королівських військово-повітряних сил Британії Лейкенгіт в Англії. З неї F-22 вже перебазуються до польського міста Ласк, де дислокується 32-га тактична авіабаза польської авіації.

Зазначається, що передислокація американських винищувачів здійснюється в межах ухваленого на останньому саміті НАТО в Мадриді рішення посилити захист східного флангу Альянсу на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Місія із захисту повітряного простору передбачає збільшення систем протиракетної оборони наземного та повітряного базування біля східних кордонів НАТО окрім того, що було розгорнуто там після вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

F-22 Raptor вважається першим літаком п'ятого покоління в американській авіації. Він здатен виконувати місії "повітря-повітря" і "повітря-земля".

Наприкінці червня на полях саміту НАТО президент США Джо Байден оголосив про суттєве посилення американської присутності у Європі у зв’язку з російською загрозою.

Як повідомлялося, на початку липня на військово-морську базу Емарі, що на півночі Естонії, прибули американські сучасні винищувачі F-35 у межах зусиль НАТО зі зміцнення східного флангу.

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Теги: Росія, Україна, війна
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