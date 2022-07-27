Німеччина надасть Україні зенітно-ракетний комплекс IRIS-T у серпні-вересні, – Бербок





Про це повідомила глава Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, пише



"...Ми також доставляємо систему протиповітряної оборони IRIS-T. Ну, я сподіваюся, що в кінці літа, на початку вересня... І це на завершальній стадії виробництва, її мали відправити в іншу країну. Тому нам довелося домовитися з іншою країною, що вони відступлять, що ця система може піти в Україну", - сказала Бербок.



За її словами, у ФРН сподіваються, що вдасться поставити в Україну більше таких систем.



Тим часом заступниця прессекретаря федерального уряду Німеччини Крістіане Гоффман нині запевнила, що її держава передасть Україні IRIS-T до кінця 2022 року.



Нагадаємо, раніше український посол у ФРН Андрій Мельник заявляв, що найновіша німецька система ППО IRIS-T, яка здатна захистити територію розміром з Київ, надійде в Україну в жовтні.



Наразі Німеччина вже передала Україні реактивні системи залпового вогню Mars II. А уряд схвалив продаж нашій державі 100 артустановок Panzerhaubitze 2000.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна отримає від Німеччини зенітно-ракетний комплекс IRIS-T у серпні-вересні.Про це повідомила глава Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, пише LB.ua "...Ми також доставляємо систему протиповітряної оборони IRIS-T. Ну, я сподіваюся, що в кінці літа, на початку вересня... І це на завершальній стадії виробництва, її мали відправити в іншу країну. Тому нам довелося домовитися з іншою країною, що вони відступлять, що ця система може піти в Україну", - сказала Бербок.За її словами, у ФРН сподіваються, що вдасться поставити в Україну більше таких систем.Тим часом заступниця прессекретаря федерального уряду Німеччини Крістіане Гоффман нині запевнила, що її держава передасть Україні IRIS-T до кінця 2022 року.Нагадаємо, раніше український посол у ФРН Андрій Мельник заявляв, що найновіша німецька система ППО IRIS-T, яка здатна захистити територію розміром з Київ, надійде в Україну в жовтні.Наразі Німеччина вже передала Україні реактивні системи залпового вогню Mars II. А уряд схвалив продаж нашій державі 100 артустановок Panzerhaubitze 2000.

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