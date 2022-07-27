 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Німеччина надасть Україні зенітно-ракетний комплекс IRIS-T у серпні-вересні, – Бербок

Німеччина надасть Україні зенітно-ракетний комплекс IRIS-T у серпні-вересні, – Бербок
Україна отримає від Німеччини зенітно-ракетний комплекс IRIS-T у серпні-вересні.

Про це повідомила глава Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, пише LB.ua.

"...Ми також доставляємо систему протиповітряної оборони IRIS-T. Ну, я сподіваюся, що в кінці літа, на початку вересня... І це на завершальній стадії виробництва, її мали відправити в іншу країну. Тому нам довелося домовитися з іншою країною, що вони відступлять, що ця система може піти в Україну", - сказала Бербок.

За її словами, у ФРН сподіваються, що вдасться поставити в Україну більше таких систем.

Тим часом заступниця прессекретаря федерального уряду Німеччини Крістіане Гоффман нині запевнила, що її держава передасть Україні IRIS-T до кінця 2022 року.

Нагадаємо, раніше український посол у ФРН Андрій Мельник заявляв, що найновіша німецька система ППО IRIS-T, яка здатна захистити територію розміром з Київ, надійде в Україну в жовтні.

Наразі Німеччина вже передала Україні реактивні системи залпового вогню Mars II. А уряд схвалив продаж нашій державі 100 артустановок Panzerhaubitze 2000.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Україна зможе завдати удари по військових об'єктах на території Росії, – Данілов
Сьогодні, 03:13
США перекидають шість винищувачів F-22 в Польщу
Сьогодні, 01:26
Україна впроваджує систему моніторингу та контролю поставленої зброї, – Маляр
27 липень, 23:43
На крейсері «Москва» загинув син командира дивізії Чорноморського флоту РФ, – ЗМІ
27 липень, 22:37
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Німеччина надасть Україні зенітно-ракетний комплекс IRIS-T у серпні-вересні, – Бербок
Сьогодні, 05:18
Україна зможе завдати удари по військових об'єктах на території Росії, – Данілов
Сьогодні, 03:13
США перекидають шість винищувачів F-22 в Польщу
Сьогодні, 01:26
На Волині трапилася смертельна ДТП
Сьогодні, 00:16
28 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Україна зможе завдати удари по військових об'єктах на території Росії, – Данілов Україна зможе завдати удари по військових об'єктах на території Росії, – Данілов
Сьогодні, 03:13
США перекидають шість винищувачів F-22 в Польщу США перекидають шість винищувачів F-22 в Польщу
Сьогодні, 01:26
Україна впроваджує систему моніторингу та контролю поставленої зброї, – Маляр Україна впроваджує систему моніторингу та контролю поставленої зброї, – Маляр
27 липень, 23:43
На крейсері «Москва» загинув син командира дивізії Чорноморського флоту РФ, – ЗМІ На крейсері «Москва» загинув син командира дивізії Чорноморського флоту РФ, – ЗМІ
27 липень, 22:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Німеччина надасть Україні зенітно-ракетний комплекс IRIS-T у серпні-вересні, – Бербок
Сьогодні, 05:18
 0
Україна зможе завдати удари по військових об'єктах на території Росії, – Данілов
Сьогодні, 03:13
 0
США перекидають шість винищувачів F-22 в Польщу
Сьогодні, 01:26
 0
На Волині трапилася смертельна ДТП
Сьогодні, 00:16
 0
28 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8