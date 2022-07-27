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Герої України та кавалери орденів отримуватимуть щомісячні виплати

Герої України та кавалери орденів отримуватимуть щомісячні виплати
Верховна Рада встановила щомісячні виплати в розмірі від 6,5 тис. гривень до 19,5 тис. гривень Героям України, повним лицарям та кавалерам орденів "Богдана Хмельницького" та "За мужність" і їхнім родинам.

Про це повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк, пише LB.ua.

Зазначається, що законопроєкт №7141 Верховна Рада ухвалила сьогодні.

Він встановлює особам, яким присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка", щомісячну грошову виплату в розмірі трьох мінімальних заробітних плат, визначену на 1 січня календарного року.

Водночас щомісяця лицарям ордена "Богдана Хмельницького" трьох ступенів (повні лицарі) виплачуватимуть дві мінімальні заробітні плати (13 тис. гривень), а кавалерам ордена "За мужність" трьох ступенів (повні кавалери) – одну мінімальну зарплату (6 500 гривень).

Відповідно до законопроєкту, членам сімей померлих чи нагороджених посмертно осіб, яким присвоєно звання Герой України, лицарів ордена "Богдана Хмельницького" трьох ступенів (повні лицарі) та кавалерів ордена "За мужність" трьох ступенів (повні кавалери) виплачуватимуть від трьох до однієї (в розрахунку на місяць на сім'ю) мінімальної зарплати (6 500 гривень).

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Теги: Росія, Україна, війна
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