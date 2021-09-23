На Рівненщині чоловік побив військового, коли той намагався вручити повістку

На Рівненщині чоловік побив військового, коли той намагався вручити повістку
На Сарненщині зловмисник завдав тілесні ушкодження військовому, який вручав йому повістку.

Про це повідомила пресслужба поліції Рівненської області.

У місті Дубровиця, що на Рівненщині, 32-річний місцевий житель побив військового, який прийшов вручати повістку за місцем проживання.

Там зазначили, що медики повідомили поліцію про інцидент ввечері 26 липня. Вони діагностували у 54-річного військового закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забійно-рвану рану брови.

За фактом насильства щодо службової особи правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п'яти років обмеження або позбавлення волі.

Наразі триває досудове розслідування.

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Теги: Рівненщина, повістка, поліція
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