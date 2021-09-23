На Рівненщині чоловік побив військового, коли той намагався вручити повістку





Про це повідомила пресслужба поліції Рівненської області.



У місті Дубровиця, що на Рівненщині, 32-річний місцевий житель побив військового, який прийшов вручати повістку за місцем проживання.



Там зазначили, що медики повідомили поліцію про інцидент ввечері 26 липня. Вони діагностували у 54-річного військового закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забійно-рвану рану брови.



За фактом насильства щодо службової особи правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п'яти років обмеження або позбавлення волі.



Наразі триває досудове розслідування.

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