13 шкіл та дві гімназії у Луцьку стали ліцеями





Про це розповів Віталій Бондар.



Зокрема, ліцеями стали гімназії № 4 та № 18, а також 13 шкіл обласного центру:



Луцька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №1 – Луцький ліцей №1 Луцької міської ради;

Луцька ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 – Луцький ліцей №2 Луцької міської ради;

Луцька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №5 – Луцький ліцей №5 Луцької міської ради;

Луцький НВК №9 – Луцький ліцей №9 Луцької міської ради;

Луцький НВК ЗОШ І-ІІ ступенів №10 – Луцький ліцей №10 Луцької міської ради;

Луцька ЗОШ І-ІІ ступенів №11 – Луцький ліцей №11 Луцької міської ради;

Луцька ЗОШ І-ІІІ ступенів №15 – Луцький ліцей №15 Луцької міської ради;

Луцький НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів №22 ліцей – Луцький ліцей №22 Луцької міської ради;

Луцька ЗОШ І-ІІІ ступенів №23 – Луцький ліцей №23 Луцької міської ради;

Луцький НВК ЗОШ І-ІІ ступенів №24 – Луцький ліцей №24 Луцької міської ради;

Луцька ЗОШ І-ІІІ ступенів №25 – Луцький ліцей №25 Луцької міської ради;

Луцький НВК №26 – Луцький ліцей №26 Луцької міської ради;

Луцький ліцей №27 – Луцький ліцей №27 Луцької міської ради.



Навчальні заклади перейменували в рамках реформи української освіти, яка передбачає поділ шкільної освіти на три цикли: початкова школа (1-4 класи); гімназія (5-9 класи); ліцей (10-12 класи).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час пленарного засідання чергової сесії Луцької міської ради 27 липня депутати затвердили перейменування 15 загальноосвітніх закладів обласного центру.Про це розповів Суспільному керівник департаменту освіти Луцької міської радиЗокрема, ліцеями стали гімназії № 4 та № 18, а також 13 шкіл обласного центру:Луцька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №1 – Луцький ліцей №1 Луцької міської ради;Луцька ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 – Луцький ліцей №2 Луцької міської ради;Луцька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №5 – Луцький ліцей №5 Луцької міської ради;Луцький НВК №9 – Луцький ліцей №9 Луцької міської ради;Луцький НВК ЗОШ І-ІІ ступенів №10 – Луцький ліцей №10 Луцької міської ради;Луцька ЗОШ І-ІІ ступенів №11 – Луцький ліцей №11 Луцької міської ради;Луцька ЗОШ І-ІІІ ступенів №15 – Луцький ліцей №15 Луцької міської ради;Луцький НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів №22 ліцей – Луцький ліцей №22 Луцької міської ради;Луцька ЗОШ І-ІІІ ступенів №23 – Луцький ліцей №23 Луцької міської ради;Луцький НВК ЗОШ І-ІІ ступенів №24 – Луцький ліцей №24 Луцької міської ради;Луцька ЗОШ І-ІІІ ступенів №25 – Луцький ліцей №25 Луцької міської ради;Луцький НВК №26 – Луцький ліцей №26 Луцької міської ради;Луцький ліцей №27 – Луцький ліцей №27 Луцької міської ради.Навчальні заклади перейменували в рамках реформи української освіти, яка передбачає поділ шкільної освіти на три цикли: початкова школа (1-4 класи); гімназія (5-9 класи); ліцей (10-12 класи).

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