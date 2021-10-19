13 шкіл та дві гімназії у Луцьку стали ліцеями

13 шкіл та дві гімназії у Луцьку стали ліцеями
Під час пленарного засідання чергової сесії Луцької міської ради 27 липня депутати затвердили перейменування 15 загальноосвітніх закладів обласного центру.

Про це розповів Суспільному керівник департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар.

Зокрема, ліцеями стали гімназії № 4 та № 18, а також 13 шкіл обласного центру:

Луцька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №1 – Луцький ліцей №1 Луцької міської ради;
Луцька ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 – Луцький ліцей №2 Луцької міської ради;
Луцька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №5 – Луцький ліцей №5 Луцької міської ради;
Луцький НВК №9 – Луцький ліцей №9 Луцької міської ради;
Луцький НВК ЗОШ І-ІІ ступенів №10 – Луцький ліцей №10 Луцької міської ради;
Луцька ЗОШ І-ІІ ступенів №11 – Луцький ліцей №11 Луцької міської ради;
Луцька ЗОШ І-ІІІ ступенів №15 – Луцький ліцей №15 Луцької міської ради;
Луцький НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів №22 ліцей – Луцький ліцей №22 Луцької міської ради;
Луцька ЗОШ І-ІІІ ступенів №23 – Луцький ліцей №23 Луцької міської ради;
Луцький НВК ЗОШ І-ІІ ступенів №24 – Луцький ліцей №24 Луцької міської ради;
Луцька ЗОШ І-ІІІ ступенів №25 – Луцький ліцей №25 Луцької міської ради;
Луцький НВК №26 – Луцький ліцей №26 Луцької міської ради;
Луцький ліцей №27 – Луцький ліцей №27 Луцької міської ради.

Навчальні заклади перейменували в рамках реформи української освіти, яка передбачає поділ шкільної освіти на три цикли: початкова школа (1-4 класи); гімназія (5-9 класи); ліцей (10-12 класи).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, школи
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
13 шкіл та дві гімназії у Луцьку стали ліцеями
Сьогодні, 06:23
Німеччина надасть Україні зенітно-ракетний комплекс IRIS-T у серпні-вересні, – Бербок
Сьогодні, 05:18
Україна зможе завдати удари по військових об'єктах на території Росії, – Данілов
Сьогодні, 03:13
США перекидають шість винищувачів F-22 в Польщу
Сьогодні, 01:26
На Волині трапилася смертельна ДТП
Сьогодні, 00:16
Схожі новини
У луцькій гімназії мерзнуть школярі: вчаться у куртках У луцькій гімназії мерзнуть школярі: вчаться у куртках
19 жовтень, 2021, 10:27
7 луцьких шкіл увійшли до ТОП-200 України 7 луцьких шкіл увійшли до ТОП-200 України
21 серпень, 2019, 11:07
Очільник Маневицького району застерігає батьків не здавати гроші «на школу» Очільник Маневицького району застерігає батьків не здавати гроші «на школу»
09 липень, 2019, 16:00
В луцькому ЦНАПі – черги за українськими та закордонними паспортами: що кажуть в установі В луцькому ЦНАПі – черги за українськими та закордонними паспортами: що кажуть в установі
27 липень, 21:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
13 шкіл та дві гімназії у Луцьку стали ліцеями
Сьогодні, 06:23
 0
Німеччина надасть Україні зенітно-ракетний комплекс IRIS-T у серпні-вересні, – Бербок
Сьогодні, 05:18
 0
Україна зможе завдати удари по військових об'єктах на території Росії, – Данілов
Сьогодні, 03:13
 0
США перекидають шість винищувачів F-22 в Польщу
Сьогодні, 01:26
 0
На Волині трапилася смертельна ДТП
Сьогодні, 00:16
 0
Медіа
відео
1/8